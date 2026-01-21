Đại hội Đảng XIV bước vào ngày làm việc thứ ba

Hà NộiSáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba sau phiên trù bị và khai mạc, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chiều qua, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.

Trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV sáng 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ triển khai.

Đoàn chủ tọa Đại hội XIV tại phiên họp sáng 21/1. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là "đột phá" so với các đại hội trước đây, chỉ rõ "chủ thể, lộ trình, nguồn lực, đích đến" để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Trong quá trình hoàn thiện Văn kiện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt coi trọng việc phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng dân chủ, lắng nghe sâu sắc tiếng nói của đảng viên, nhân dân, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đồng bào ở trong và ngoài nước. Chỉ trong 1 tháng, gần 5 triệu lượt ý kiến của nhân dân gửi về Tiểu ban Văn kiện, góp phần làm nên một Báo cáo chính trị "là sự kết tinh trí tuệ, sức mạnh của nhân dân".

Tổng Bí thư nhấn mạnh mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045 là khát vọng lớn, bước đi chắc. Phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" của Đại hội là "lời hiệu triệu, là mệnh lệnh của trách nhiệm trước lịch sử". Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Báo cáo chính trị xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược; chương trình hành động đã cụ thể hóa các nhiệm vụ có thể triển khai thực hiện ngay. Tinh thần cốt lõi được cô đọng trong 8 nội dung quan trọng, nhấn mạnh yêu cầu: "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả".

Trong 8 nội dung này, báo cáo nêu hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lấy thực thi làm thước đo; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; văn hóa và con người là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển đất nước.

Các nội dung còn lại gồm giữ vững hòa bình để phát triển, phát triển để tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"; xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, kỷ cương, văn minh, an toàn và phát triển; đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng sức mạnh quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi thảo luận văn kiện tại Đoàn, chiều 20/1. Ảnh: TTXVN

Về 3 đột phá chiến lược, Tổng Bí thư cho biết văn kiện xác định đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; và đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Ba đột phá có quan hệ hữu cơ, thể chế mở đường, nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng, hạ tầng tạo không gian và sức bật.

Tư tưởng xuyên suốt được nêu trong văn kiện là "dân là gốc", khẳng định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và nguồn lực của phát triển; mọi đường lối, chính sách hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Văn kiện cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm", thiếu kiểm tra giám sát, mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp.

Lan Hạ