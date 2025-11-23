Đại học giảm 10% học phí cho hơn 11.200 sinh viên vùng lũ

Hơn 11.200 sinh viên quê ở 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ được Đại học Kinh tế TP HCM giảm 10% học phí, hỗ trợ lãi vay ngân hàng và cấp học bổng.

Tối 22/11, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) cho biết mở rộng chương trình hỗ trợ sinh viên vùng bão, lũ đã ban hành hồi tháng 10 với sinh viên có hộ khẩu thường trú ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Các em sẽ được giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025, cấn trừ vào học kỳ đầu năm 2026. Hạn chót đóng học phí được kéo dài thêm 2 tháng rưỡi, đến ngày 26/1/2026. Với sinh viên đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.

Học phí của Đại học Kinh tế TP HCM tính theo tín chỉ, hiện khoảng 860.000 - 1.685.000 đồng/1 tín chỉ, tùy khóa và chương trình đào tạo.

Trường còn trao 100 suất học bổng, mỗi suất 12-14 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ, chưa nhận học bổng nào tương tự và không bị kỷ luật. Ngoài ra, sinh viên có thể vay ngân hàng để đóng học phí, được trường hỗ trợ trả lãi.

UEH ước tính có 11.262 sinh viên được hỗ trợ, từ 24 tỉnh, thành được nhận hỗ trợ, gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Ninh Bình, Huế, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tổng kinh phí dự kiến gần 23 tỷ đồng.

Hàng loạt trường đại học khác ở TP HCM như Sư phạm Kỹ thuật, Luật, Khoa học Tự nhiên, Ngoại thương cơ sở 2, Kinh tế - Tài chính (UEF), Tài chính - Marketing, Sài Gòn, Khoa học Sức khỏe, Công thương,... cho biết đang khảo sát tình hình sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Giải cứu người dân bị ngập sâu ở phía tây Nha Trang, sáng 20/11. Ảnh: Bùi Toàn

Từ ngày 16 đến 20/11, từ Gia Lai đến Khánh Hòa xảy ra mưa lớn. Lũ trên các sông dâng cao, một số nơi vượt mốc lịch sử 0,2-1,1m, khiến nhà dân bị cô lập. Giao thông qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tê liệt.

Thống kê đến chiều 22/11, mưa lũ khiến 72 người chết ở 6 tỉnh, 13 người mất tích. Thiệt hại kinh tế do mưa lũ gần 9.000 tỷ đồng

Lệ Nguyễn