'Đại đoàn kết là nhân tố then chốt đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới'

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đó là nhân tố quyết định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày 12/11, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước". Ông nhắc lại mốc lịch sử 18/11/1930 khi Hội Phản đế Đồng minh ra đời, trở thành tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong suốt tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, với nhiều tên gọi và hình thức khác nhau, Mặt trận dân tộc thống nhất luôn hoàn thành sứ mệnh tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân. "Dù ở bất cứ giai đoạn nào, nguyên tắc cốt lõi của Mặt trận vẫn là đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc và phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư viết.

Theo ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và rèn luyện khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi đất nước có chính quyền của nhân dân. Tư tưởng của Người được Đảng kế thừa, phát triển qua các giai đoạn lịch sử, luôn coi đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.

Sức mạnh ấy đã kết tụ nên những thắng lợi vĩ đại, từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, đại thắng mùa xuân 1975 đến công cuộc đổi mới đất nước. Theo Tổng Bí thư, bài học lớn về đại đoàn kết dân tộc đến nay vẫn nguyên giá trị, khi thế giới nhiều nơi đang đối mặt chia rẽ, xung đột, còn Việt Nam nổi lên như điểm sáng về ổn định chính trị, đồng thuận xã hội, nhân dân một lòng hướng tới phát triển.

Minh chứng là đến nay gần 3 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân đã góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội 14, con số cao nhất từ trước đến nay, thể hiện tinh thần dân chủ, đồng thuận và trách nhiệm chính trị của nhân dân với các quyết sách lớn của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Từ đầu năm, nhiều địa phương, nhất là miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, hứng chịu thiên tai dồn dập, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng. Trong khó khăn, các lực lượng quân đội, công an, y tế, dân quân đã cứu dân, sơ tán khẩn cấp, hỗ trợ tái thiết sau lũ. Nhân dân cả nước thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách", quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ vượt qua mất mát.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp trí tuệ, nguồn lực cho Tổ quốc qua nhiều chương trình như "Vì biển, đảo Việt Nam", chương trình kết nối doanh nhân kiều bào đầu tư về nước, các lớp dạy tiếng Việt miễn phí, hoạt động đầu tư, khởi nghiệp. "Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng hướng về cội nguồn, từ tinh thần đại đoàn kết của con Lạc cháu Hồng dù ở bất cứ nơi đâu", Tổng Bí thư viết.

Củng cố khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi mắt mình

Tổng Bí thư cho rằng thời gian tới cần tăng cường đoàn kết trong Đảng và toàn dân. "Hơn bao giờ hết, cần đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xem đó là nhân tố then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới", ông nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phải không ngừng nâng cao, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của đại đoàn kết. Đảng xác định nhân dân là trung tâm, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; đặc biệt chăm lo người dân vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, biên giới, hải đảo, nơi thường xuyên chịu thiên tai. Khi mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển công bằng thì khối đại đoàn kết càng bền chặt, không thế lực nào có thể chia rẽ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải làm tốt hơn vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các giai tầng xã hội, cá nhân tiêu biểu cùng hướng tới mục tiêu chung vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; đồng thời trở thành diễn đàn dân chủ để nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, kiều bào bày tỏ ý kiến, nguyện vọng.

Ông cũng đề nghị phát huy vai trò của giới nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, người có uy tín trong xã hội và cộng đồng người Việt ở nước ngoài trong việc hiến kế xây dựng đất nước. Đại đoàn kết không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà cần mở rộng ra quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè thế giới, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển và tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước. Một nước Việt Nam ổn định, hòa hợp, giàu lòng nhân ái chắc chắn sẽ có đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển chung của nhân loại.

"Phải củng cố khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình", Tổng Bí thư nói, nhấn mạnh mỗi người dân Việt Nam, dù khác biệt vùng miền, dân tộc, tôn giáo hay nghề nghiệp, đều cùng chung một quyết tâm: đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước.

Vũ Tuân