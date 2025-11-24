Đại biểu Quốc hội tưởng niệm đồng bào thiệt mạng do mưa lũ

Sáng 24/11, trước phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Tại phiên họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội đã đứng dậy dành một phút tưởng niệm những người tử vong do thiên tai những ngày qua.

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết trong những ngày qua, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, xin chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Các đại biểu Quốc hội đứng dậy dành một phút tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ. Ảnh: Hoàng Phong

Theo thống kê, gần 100 người tử vong, nhiều người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn hecta hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. "Những thiệt hại này là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai", ông Chiến nói.

Quốc hội ghi nhận và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kêu gọi toàn thể đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay cùng với nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các phó chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định ủng hộ đồng bào chịu mưa lũ. Ảnh: Hoàng Phong

Ngày 23/11, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đăk Lăk. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa nhận 150 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 300 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đăk Lăk 500 tỷ đồng.

UBND các tỉnh có trách nhiệm chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương phân bổ hỗ trợ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đăk Lăk và Gia Lai, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng từ tiền ủng hộ gửi về tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổng cộng, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 10 đợt với tổng số tiền gần 760 tỷ đồng 27 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra trong thời gian qua.

Sơn Hà