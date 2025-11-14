Đại biểu Quốc hội: Cần tăng gấp đôi mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

Phó đoàn đại biểu Sơn La Hoàng Thị Đôi đề xuất nâng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 200-250 triệu đồng, thay vì 125 triệu như hiện nay.

Thông tin được bà Hoàng Thị Đôi, Phó trưởng đoàn đại biểu Sơn La nêu tại phiên thảo luận Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), chiều 14/11.

Theo bà, dự thảo luật có nhiều điểm mới, nhưng vẫn cần bổ sung thêm quy định để là "chỗ dựa niềm tin" cho người gửi tiền, công cụ ứng phó rủi ro.

Về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi, bà Đôi đề xuất tăng lên 200-250 triệu đồng, tức khoảng gấp đôi hiện tại.

Theo quy định hiện hành, mức chi trả (số tiền bảo hiểm tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho một khách hàng tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm gốc và lãi) là 125 triệu đồng. Ngoài ra, bà cho rằng cần quy định thời hạn ngân hàng chi trả trong tối đa 30 ngày, để phù hợp với chuẩn mực của Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI).

Bà Hoàng Thị Đôi, Phó trưởng đoàn đại biểu phát biểu tại phiên họp chiều 14/11. Ảnh: Media Quốc hội

Tương tự, bà Thái Quỳnh Mai Dung, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đánh giá hạn mức bảo hiểm 125 triệu đồng là khá thấp so với thực tế. "Mức này không phù hợp với quy mô tiền gửi và thu nhập của người dân", bà Dung nêu.

Bà đề nghị bổ sung nguyên tắc, căn cứ để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả bảo hiểm, nhằm bảo đảm minh bạch, ổn định trong quá trình điều hành. Bà Dung gợi ý các căn cứ có thể dựa trên thu nhập bình quân đầu người, giá trị tiền gửi của đa số người dân, khả năng tài chính và quy mô quỹ bảo hiểm tiền gửi...

Dự luật hiện vẫn giữ quy định về thu phí bảo hiểm tiền gửi đồng hạng - phí giữa các ngân hàng như nhau, không phân biệt mức độ rủi ro. Phó trưởng đoàn Sơn La Hoàng Thị Đôi cho rằng quy định này chưa công bằng, không khuyến khích tổ chức tín dụng nâng cao quản trị rủi ro.

Bà Đôi dẫn số liệu của IADI cho thấy 70-75% hệ thống bảo hiểm tiền gửi trên thế giới đã áp dụng cơ chế thu phí căn cứ theo mức rủi ro. Trong khu vực ASEAN, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines đã bỏ việc áp thu phí đồng hạng nhiều năm.

Do đó, bà đề nghị cần đưa ra lộ trình áp dụng phí theo rủi ro trước năm 2030 và giao Ngân hàng Nhà nước đưa ra tiêu chí xếp hạng rủi ro, khung phí cụ thể.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại phiên họp Quốc hội chiều 14/11. Ảnh: Media Quốc hội

Giải trình sau đó, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi phụ thuộc vào tình hình kinh tế, số dư bình quân của tiền gửi được bảo hiểm, cũng như khả năng chi trả của quỹ.

Thống đốc nói tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sẽ chỉ đạo tổ chức bảo hiểm rà soát, đề xuất hạn mức chi trả phù hợp.

Bên cạnh đó, theo bà, dự thảo luật đang đề xuất các chính sách để tổ chức bảo hiểm tiền gửi nâng cao năng lực tài chính. "Việc này tạo cơ sở để nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người gửi tiền", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thông tin.

Về phí bảo hiểm tiền gửi, Thống đốc cho biết có thể từng bước áp dụng cơ chế thu phân biệt giữa từng ngân hàng, khi các điều kiện cho phép để khuyến khích các tổ chức tín dụng hoạt động tốt hơn.

Anh Tú