Đặc khu Trường Sa, Thổ Châu, xã biên giới bầu cử sớm

Người dân ở Đặc khu Trường Sa (Khánh Hoà), Thổ Châu (An Giang) và các bản biên giới tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/3, cán bộ, chiến sĩ và người dân tại đảo Sinh Tồn (Đặc khu Trường Sa) đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là một trong 20 khu vực ở đặc khu tiến hành bầu cử sớm hơn một tuần so với cả nước.

Cán bộ, chiến sĩ, người dân tại Đặc khu Trường Sa tham gia bầu cử. Ảnh: Đức Thu

Theo trung tá Nguyễn Huy Tưởng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước và yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngoài 20 điểm bầu cử sớm, khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa sẽ bầu cử ngày 15/3 cùng với cả nước.

Địa phương bàn giao trước hòm phiếu, nội quy, thẻ cử tri và tiểu sử ứng viên những khu vực bỏ phiếu sớm thuộc Đặc khu Trường Sa. Ảnh: Đức Thu

Đặc khu Trường Sa rộng khoảng 500 km2 nằm về phía đông và đông nam biển Việt Nam. Đảo gần đất liền nhất cách Cam Ranh chừng 250 hải lý (hơn 450 km). Những năm gần đây, đặc khu chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá...

Ngoài ra, đặc khu còn phát triển nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa... cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa.

Sáng nay, 2.182 người dân ở đặc khu Thổ Châu - đảo tiền tiêu biển Tây Nam, cách đất liền hơn 200 km, cũng đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Người dân Đặc khu Thổ Châu bỏ phiếu bầu cử sáng 8/3. Ảnh: Dương Đông

Ông Trần Quốc Giang, Phó chủ tịch UBND đặc khu, đồng thời là Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử, cho biết việc tổ chức bầu cử sớm 7 ngày so với cả nước, không chỉ là giải pháp về mặt hậu cần do khoảng cách địa lý mà còn mang những ý nghĩa chiến lược quan trọng với sự phát triển của đảo tiền tiêu.

Ngày mai đặc khu bố trí tàu cao tốc chạy tuyến Thổ Châu - Phú Quốc để nộp hồ sơ bầu cử, phiếu bầu về tỉnh.

Đặc khu Thổ Châu nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, diện tích 13 km2, dân số hơn 1.800 người, gồm 8 đảo, cách Rạch Giá khoảng 220 km.

Hơn 250 cử tri ở ba bản xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cũng bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Sáng 8/3, 35 hộ dân, 88 cử tri bản Hôi Rấy đến điểm bỏ phiếu tại nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực bỏ phiếu số 16 thực hiện quyền công dân của mình. Tương tự, tại bản Nước Đắng có 36 hộ, 97 cử tri thực hiện quyền công dân ở khu vực bỏ phiếu số 17.

Cử tri bản Nước Đắng đi bỏ phiếu sáng 8/3. Ảnh: Đắc Thành

Hai bản biên giới này nằm biệt lập giữa rừng, phương tiện duy nhất là đi thuyền máy xuôi thượng nguồn sông Long Đại, vượt qua thác Tam Lu với thời gian gần 2 giờ đồng hồ.

Tại bản Dốc Mây có 26 hộ, 67 cử tri tiến hành bỏ phiếu khu vực bỏ phiếu số 13. Để đến được bản Dốc Mây, từ trung tâm xã phải đi bộ đường rừng hơn 6 giờ.

Ba bản này có 100% đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều sinh sống, chưa có đường và sóng điện thoại, điện chiếu sáng được cấp theo 3 giờ mỗi ngày và chỉ có tại trung tâm bản.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3. Cả nước có 218 khu vực bỏ phiếu sớm. Hôm 26/2, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, nhân viên dầu khí... tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP HCM), bầu cử để lên đường làm nhiệm vụ trên biển.

Bùi Toàn - Đức Thu - Ngọc Tài - Đắc Thành