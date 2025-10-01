Đà Nẵng yêu cầu hoàn tất điều động cán bộ trước 15/10

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng hoàn thành phương án điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở sau sáp nhập, chậm nhất ngày 15/10.

Tại hội nghị tổng kết 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Triết nhấn mạnh việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị, không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu kéo dài.

"Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, phải kiểm điểm, làm rõ việc sắp xếp cán bộ ở cấp xã. Không thể để mọi chuyện ‘qua rồi thôi’, mà phải xác định rõ trách nhiệm", ông nói, đồng thời chỉ đạo hoàn thành báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành ủy để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị, sáng 1/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo kết quả rà soát công bố cuối tháng 8, Đà Nẵng hiện có 25 xã, phường thiếu 154 công chức, trong khi 67 xã, phường lại thừa 741 người. Một số địa phương dư hàng chục cán bộ như phường Hải Châu (36), xã Hiệp Đức (33), Thanh Khê (31); trong khi nhiều nơi thiếu nghiêm trọng như phường Hòa Khánh (22), xã đảo Tân Hiệp (17), xã miền núi La Êê (10). Nguyên nhân được xác định là quá trình sắp xếp diễn ra gấp gáp, chưa đánh giá kỹ vị trí việc làm và năng lực cán bộ, dẫn đến chênh lệch giữa nhu cầu và bố trí.

Để khắc phục, UBND thành phố ban hành Đề án 1342, đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 587 trường hợp dôi dư trong 5 năm tới, đồng thời điều động, biệt phái cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên vùng núi, hải đảo, vùng sâu. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin - vị trí thiếu nhiều nhất - Đà Nẵng cho phép xã, phường hợp đồng cán bộ theo cơ chế tại Nghị định 173, huy động sinh viên tình nguyện và doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ trước mắt, đồng thời triển khai đào tạo văn bằng hai, mở các lớp trực tuyến để tạo nguồn lâu dài.

Song song, thành phố tổ chức 15 lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 3.000 cán bộ, biên soạn 42 chuyên đề nghiệp vụ và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" để quản lý tập trung. Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện, bảo đảm việc sắp xếp nhân sự đồng bộ, khoa học, phù hợp thực tiễn và yêu cầu của Bộ Chính trị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ 1/7, tổng biên chế của Đà Nẵng sau sáp nhập là 57.472 người, gồm 4.158 biên chế khối Đảng, Mặt trận và 53.314 biên chế khối chính quyền. Trong đó, cấp xã có 4.567 chỉ tiêu cán bộ, công chức sau khi điều chỉnh theo định mức.

Nguyễn Đông