Đà Nẵng xây thêm 700 căn hộ nhà ở xã hội

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương xây dựng 700 căn hộ xã hội tại phường Quảng Phú, phục vụ người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Ngày 11/9, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" được Thủ tướng phê duyệt năm 2023, đồng thời đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động và các đối tượng xã hội tại địa phương.

Theo phê duyệt, dự án có tổng vốn gần 588 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 117 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Thời hạn hoạt động 50 năm.

Quy mô dự án trên diện tích đất 20.000 m2, gồm 4 khối chung cư cao 9 tầng với khoảng 700 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho 1.500 người. Tổng diện tích sàn xây dựng hơn 51.000 m2. Diện tích cây xanh tối thiểu chiếm 20%. Phần thương mại, dịch vụ được phép khai thác nhưng không vượt quá 20% diện tích sàn.

Mặt bằng tầng 1 các tòa nhà sẽ bố trí không gian thương mại - dịch vụ, phòng quản lý, một phần căn hộ; từ tầng 2 đến tầng 9 dành cho căn hộ ở. Hạ tầng kỹ thuật được xây dựng đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, cấp - thoát nước, điện, viễn thông, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe, sân vườn và hệ thống quản lý vận hành thông minh.

Tiến độ thực hiện chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ quý III/2025 đến quý II/2027, chủ đầu tư sẽ xây dựng hai block A1, A2 cùng hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn 2, từ quý III/2027 đến quý IV/2028, hoàn thiện hai block B1, B2 và bàn giao toàn bộ dự án.

Phường Quảng Phú được sáp nhập từ phường An Phú và hai xã Tam Thanh, Tam Phú (thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) từ ngày 1/7, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng mới hơn 70 km; diện tích 36,21 km2, dân số 29.401 người.

Đà Nẵng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hàng ngàn căn nhà ở xã hội, tập trung nhiều nhất tại phường Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước sáp nhập, lũy kế đến hết năm 2024, chính quyền Đà Nẵng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 41 dự án nhà ở xã hội với 10.687 căn hộ và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên. Đây là con số ấn tượng, khi thành phố đang dẫn đầu cả nước về quỹ chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công, với tỷ lệ 67% (10.687/15.841 căn).

Tháng 3 vừa qua, Đà Nẵng hoàn thành 209 căn hộ nhà ở xã hội cho người có công, giai đoạn 2 thêm 191 căn. Thành phố nâng cấp nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (184 căn) và đề xuất giai đoạn 2 với 500 căn. Ký túc xá Hòa Khánh (728 căn) đang hoàn thiện PCCC để đưa vào sử dụng, cùng dự án 730 căn hộ công đoàn tại Liên Chiểu. Các dự án này giúp Đà Nẵng đạt chỉ tiêu 1.500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2025.

Nguyễn Đông