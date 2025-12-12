Đà Nẵng thưởng tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng cho cán bộ xuất sắc

HĐND Đà Nẵng thống nhất mỗi cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 nhận mức thưởng gần 5 triệu đồng mỗi tháng.

Tại kỳ họp ngày 10-12/12, HĐND Đà Nẵng ban hành Nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm nhằm khuyến khích, nâng cao hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Chính sách được xây dựng dựa trên Nghị quyết 136 và khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Nghị quyết quy định hệ số tăng thu nhập theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng chi không vượt 0,8 lần lương cơ bản. Năm 2026, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số 0,5; hoàn thành tốt 0,3; hoàn thành nhiệm vụ 0,1 lần lương mỗi tháng.

Thành phố tính toán nhóm hoàn thành xuất sắc có thể nhận 4,75 triệu đồng/tháng với cán bộ, công chức; 4,38 triệu đồng/tháng với viên chức; và 4,18 triệu đồng/tháng với người làm việc tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Mức chi cho nhóm hoàn thành tốt là 2,85-2,63 triệu đồng/tháng và nhóm hoàn thành nhiệm vụ là 0,95-0,88 triệu đồng/tháng.

Công chức Đà Nẵng làm việc tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng/tháng 5/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Việc chi trả thực hiện hàng quý, dựa trên kết quả đánh giá, bảo đảm công khai, minh bạch; chỉ người được xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên mới được nhận. Từ năm 2027, UBND thành phố sẽ trình HĐND quyết định hệ số chi hằng năm, nhưng không vượt ngưỡng 0,8 lần lương cơ bản.

Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết Sở Nội vụ sẽ ban hành khung KPI để làm cơ sở đánh giá thống nhất. Kinh phí được bố trí từ nguồn cải cách tiền lương của các cơ quan, đơn vị, ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã.

Chính sách dự kiến áp dụng cho khoảng 54.556 người, gồm gần 10.000 cán bộ, công chức; hơn 44.000 viên chức; và 163 người làm việc tại các Hội được giao nhiệm vụ.

Nguyễn Đông