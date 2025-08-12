Đà Nẵng thống nhất phụ cấp mới cho hơn 1.300 cán bộ không chuyên trách

Hơn 1.300 cán bộ không chuyên trách xã, phường tại Đà Nẵng sẽ nhận mức phụ cấp mới kèm hỗ trợ thêm theo trình độ và địa bàn, áp dụng đến hết tháng 5/2026.

Ngày 12/8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố thông qua nghị quyết quy định phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, mỗi người hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả bảo hiểm xã hội và y tế). Mức lương cơ sở năm 2025 là 2,34 triệu đồng/tháng.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hải Châu sau sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngoài ra, thành phố hỗ trợ thêm dựa trên trình độ và địa bàn, tính theo mức cũ của từng địa phương trước sáp nhập. Tại các xã, phường thuộc Đà Nẵng (cũ), hệ số hỗ trợ thêm là 0,36 lần lương cơ sở với trình độ trung cấp; 0,6 lần với cao đẳng; 0,84 lần với đại học; 1,17 lần với thạc sĩ. Ở địa bàn thuộc Quảng Nam (cũ), hệ số là 1,01 lần với đại học trở lên; 0,87 lần với trình độ dưới đại học.

Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/5/2026 nhằm bảo đảm thu nhập và công bằng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Từ ngày 1/7, sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có 93 xã, phường và một đặc khu Hoàng Sa. Số người làm việc không chuyên trách tại xã, phường giảm từ hơn 3.000 xuống 1.335.

Nguyễn Đông