Đà Nẵng thi sáng tác logo thành phố mới

UBND Đà Nẵng phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng, giải Nhất 150 triệu đồng, nhằm chọn logo chính thức sau sáp nhập với Quảng Nam.

Ngày 17/9, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) thành phố năm 2025. Mục tiêu là lựa chọn một biểu trưng chính thức để định vị, nâng cao nhận diện thương hiệu và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng trong và ngoài nước.

Cuộc thi mở cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa ba tác phẩm. Logo dự thi phải sáng tạo, nguyên gốc, chưa công bố hay tham gia cuộc thi khác, đồng thời phản ánh bản sắc, tầm nhìn phát triển bền vững, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng - Quảng Nam.

Ban tổ chức khuyến khích khai thác các yếu tố đặc trưng như cảnh quan thiên nhiên, công trình biểu tượng, tinh thần năng động, hội nhập. Thiết kế cần hiện đại, tối giản, dễ nhớ, có điểm nhấn, dễ ứng dụng ở nhiều môi trường và kích thước. Bài dự thi trình bày trên khổ A4 kèm bản thu nhỏ, thông số màu, file mềm và thuyết minh tối đa 300 từ.

Một góc đô thị mang nhiều công trình đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, như tòa nhà Trung tâm hành chính, cầu quay sông Hàn, cầu Rồng. Ảnh: Nguyễn Đông

Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Nhất trị giá 150 triệu đồng và bốn giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Tác giả đoạt giải Nhất sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện tác phẩm theo yêu cầu để trở thành biểu trưng chính thức của thành phố; quyền sở hữu thuộc UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó tháng 7, chính quyền đã công bố bốn mẫu thiết kế tiêu biểu để lấy ý kiến cộng đồng, song nhiều người đánh giá chưa đáp ứng kỳ vọng.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất cả nước, diện tích gần 11.860 km2, dân số hơn 3 triệu, có hai sân bay (Đà Nẵng, Chu Lai), ba cảng biển quốc tế (Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai), cùng lợi thế du lịch với biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills và hai di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn.

Nguyễn Đông