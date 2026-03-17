Đà Nẵng sắp bán 849 căn nhà ở xã hội giá gần 21 triệu đồng một m2

Đà Nẵng chuẩn bị mở bán 849 căn hộ nhà ở xã hội tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, giá khoảng 20,68 triệu đồng mỗi m2.

Ngày 17/3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân được tiếp nhận hồ sơ mua từ người dân có nhu cầu.

Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà ở Toàn Cầu làm chủ đầu tư, nằm tại nút giao các tuyến Huỳnh Tấn Của - Nguyễn Kim - Lê Trực.

Dự án nhà ở xã hội Nam cầu Cẩm Lệ khởi công tháng 1/2026. Ảnh: Hồng Ngọc

Công trình gồm ba khối nhà ở xã hội với tổng 1.040 căn hộ (XH1 có 424 căn, XH2 411 căn, XH3 205 căn) cùng một khối thương mại và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.737 tỷ đồng.

Trong đợt này, chủ đầu tư mở bán 849 căn (gồm 336 căn tại khối XH1, 345 căn khu XH2 và XH3 là 168 căn), với giá khoảng 20,68 triệu đồng mỗi m2.

Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội có thể nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến qua bưu điện hoặc tại đơn vị công tác, để các bên gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ của người mua nhà trong một tháng (16/4-16/5).

Đà Nẵng hiện có hơn 17.500 căn hộ nhà ở xã hội để bán, cho thuê, chủ yếu thuộc tại khu vực trung tâm và vùng ven. Giá nhà ở xã hội tại đây dao động khoảng 16-20,8 triệu đồng một m2 (gồm VAT). Một số dự án mở bán căn diện tích nhỏ giá từ 518 triệu đồng một căn.

Năm 2025, thành phố hoàn thành 5 dự án với hơn 2.900 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 8%. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội của thành phố mới là gần 29.000 căn đến 2030. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành gần 5.000 căn, gấp đôi năm ngoái, tương đương 23% tổng nguồn cung hiện nay.

Nguyễn Đông