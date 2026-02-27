Đà Nẵng quy hoạch tổng thể Nam Hội An

TP Đà Nẵng đang thuê tư vấn lập quy hoạch tổng thể khu vực từ cầu Cửa Đại đến các xã Thăng An, Thăng Trường, nhằm kết nối không gian và chuẩn bị triển khai loạt dự án hạ tầng chiến lược.

Ngày 27/2, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là bước đi quan trọng sau khi thành phố thực hiện sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Quảng Nam.

Một góc đô thị phường Ngũ Hành Sơn giáp với Điện Bàn Đông, tiếp giáp với khu vực Hội An, đã được quy hoạch hạ tầng, tháng 8/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang tập trung hoàn thành tích hợp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 ngay trong quý I; dự kiến quý III sẽ hoàn thiện để triển khai các không gian đô thị, kinh tế mới.

Riêng khu vực Nam Hội An, lãnh đạo UBND thành phố cho hay đang mời đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể toàn bộ dải không gian từ cầu Cửa Đại đến các xã Thăng An, Thăng Trường. Mục tiêu là kết nối đồng bộ hạ tầng, định hình rõ chức năng từng khu vực trước khi triển khai các dự án thành phần. Nội dung này dự kiến được cụ thể hóa trong đồ án quy hoạch xây dựng trình vào quý III/2026.

Đẩy nhanh hạ tầng trục Bắc - Nam, Đông - Tây

Để bảo đảm tiến độ, thành phố chuẩn bị thành lập Ban Chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm. Trước mắt, 6 dự án giao thông quan trọng theo trục Bắc - Nam và Đông - Tây đã được thông qua, gồm: tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa; cao tốc kết nối Đà Nẵng - Chu Lai; mở rộng, cải tạo quốc lộ 14B; các tuyến phía Tây Bắc kết nối khu công nghệ cao với khu thương mại tự do.

Các dự án này sẽ được bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026, hướng đến mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Đối với cảng cá Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) và cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành), thành phố nghiên cứu xây dựng âu thuyền mới thay thế âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà), định hướng chuyển đổi Thọ Quang thành cảng du lịch. Nội dung này sẽ được báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Cảng cá Thọ Quang hiện tại sẽ được định hướng chuyển đổi thành cảng du lịch. Ảnh: Nguyễn Đông

Góp ý tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thành Tiến, Bí thư phường Thanh Khê, cho rằng tầm nhìn đến 2030 và 2050 cần đột phá mạnh mẽ hơn trong bối cảnh phát triển nhanh và nhiều biến động. Ông đề nghị bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch thành phố và quy hoạch chung đã được Thủ tướng phê duyệt, tạo cơ sở linh hoạt điều chỉnh khi triển khai.

Liên quan mục tiêu trở thành đô thị loại đặc biệt vào năm 2030, đại biểu Tiến cho rằng chiến lược thực hiện cần rõ nét hơn, nhất là bài toán quy mô dân số. Theo quy định, đô thị loại đặc biệt phải đạt từ 5 triệu dân trở lên, trong khi tăng trưởng tự nhiên có giới hạn. Vì vậy, thành phố cần chiến lược thu hút dân số cơ học thông qua phát triển các ngành mũi nhọn như du lịch, giáo dục - đào tạo để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Tiến cũng nhấn mạnh Đà Nẵng cần xây dựng bản sắc riêng, khác biệt với Hà Nội, TP HCM, trong đó làm rõ định hướng hệ sinh thái gắn với di sản văn hóa thế giới, tạo dấu ấn đặc thù.

Tái cấu trúc không gian phát triển

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; hạt nhân về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch, thương mại, tài chính và logistics.

Thành phố được định vị là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Một góc đô thị ven biển Đà Nẵng, tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng hướng đến hình mẫu "thành phố đáng sống" đẳng cấp châu Á, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng; hình thành khu thương mại tự do, trung tâm tài chính gắn logistics quốc tế và đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh kinh tế biển, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp.

Không gian được tái cấu trúc theo ba vùng chức năng: ven biển phía Đông là động lực đô thị - công nghiệp - dịch vụ; trung du, miền núi phía Tây phát triển nông – lâm nghiệp và kinh tế sinh thái; không gian biển, hải đảo đẩy mạnh kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Du lịch được tổ chức theo trục liên kết biển - đô thị - di sản - sinh thái.

Với diện tích hơn 11.800 km2 và 94 đơn vị hành chính cấp xã, quy hoạch mở ra dư địa phát triển mới, song bài toán đặt ra là kiểm soát chặt quá trình đô thị hóa, tránh phát triển dàn trải, bảo đảm cân bằng giữa tăng trưởng và bảo tồn trong dài hạn.

Nguyễn Đông