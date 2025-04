Đà Nẵng lại giảm số phường, đổi tên gọi

Sau một ngày ban hành nghị quyết đặt tên phường theo tên địa danh, TP Đà Nẵng làm lại phương án giảm 3 phường và đổi một số tên.

Ngày 23/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị thống nhất giảm từ 19 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 16, gồm 12 phường, 3 xã và một đặc khu Hoàng Sa. Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ mỗi quận giảm một phường.

Việc giảm số phường được cơ quan chức năng thông báo để "đảm bảo số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo yêu cầu". Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã ban hành công văn tuyên truyền, vận động, tổ chức lấy ý kiến nhân dân để kịp trình HĐND thành phố thông qua vào kỳ họp ngày 26/4.

Lần sắp xếp này, thành phố quyết định hợp nhất 4 phường ở quận Ngũ Hành Sơn, gồm Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Quý, Hòa Hải để thành lập phường Ngũ Hành Sơn. Đây cũng là phường duy nhất ở Đà Nẵng giữ nguyên trạng từ quy mô diện tích, dân số cấp quận xuống phường.

Dãy resort ven biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn hiện nay. Ảnh: Nguyễn Đông

Quận Ngũ Hành Sơn nằm ở đông nam TP Đà Nẵng, giáp ranh thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), liền kề với quận Sơn Trà trên tuyến đường biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, có diện tích 40 km2, dân số hơn 116.000 và là quận ít dân nhất thành phố.

Ở phương án trước đó, thành phố tính nhập phường Mỹ An, Khuê Mỹ và Hòa Hải để thành lập phường Ngũ Hành Sơn; nhập phường Hòa Quý và xã Hòa Phước (thuộc huyện Hòa Vang hiện nay) để thành lập phường Hòa Quý. Tuy nhiên khi giảm đơn vị hành chính, xã Hòa Phước sẽ không nhập vào quận nữa.

Thành phố cũng thay đổi địa giới hành chính giữa các phường, xã giáp ranh ở ngoại ô và tên gọi một số phường so với phương án công bố ngày 22/4. Trong đó, 5 phường Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh của quận Hải Châu được sáp nhập, lấy tên là Hải Châu. Phương án trước là lập phường Thạch Thang trên cơ sở nhập Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang.

Ở quận Thanh Khê, chính quyền dự kiến thành lập phường mới lấy tên Thanh Khê thay cho Thạc Gián, sau khi nhập 5 phường Xuân Hà, Chính Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây. Phường An Khê (quận Thanh Khê) sẽ nhập với phường Hòa An và Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) thành phường mới An Khê.

Tên phường mới Hòa Minh sẽ bị loại bỏ. Theo đó, phường Hòa Minh (đang thuộc quận Liên Chiểu) sẽ nhập với phường Hòa Khánh Nam và xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) để lập phường mới là Hòa Khánh.

Các quận, huyện Phương án nhập phường ngày 23/4 Tên phường mới Hải Châu Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh Hải Châu Bình Thuận, Hòa Thuận Tây, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam Hòa Cường Thanh Khê Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây Thanh Khê Nhập phường An Khê và 2 phường Hòa An, Hòa Phát (thuộc quận Cẩm Lệ hiện nay) An Khê Sơn Trà Phước Mỹ, An Hải Bắc, An Hải Nam An Hải Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Mân Thái Sơn Trà Ngũ Hành Sơn Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý Ngũ Hành Sơn Liên Chiểu Nhập 2 phường Hòa Khánh Nam, Hòa Minh với xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) Hòa Khánh Nhập phường Hòa Khánh Bắc với xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) Liên Chiểu Nhập Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) Hải Vân Cẩm Lệ Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Khuê Trung Cẩm Lệ Nhập phường Hòa Xuân với hai xã Hòa Phước, Hòa Châu (thuộc huyện Hòa Vang) Hòa Xuân Hòa Vang Hòa Phong, Hòa Phú Hòa Vang Hòa Tiến, Hòa Khương Hòa Tiến Hòa Ninh, Hòa Nhơn Bà Nà Huyện Hoàng Sa Đặc khu Hoàng Sa (đơn vị hành chính tương đương cấp xã). Đặc khu Hoàng Sa

TP Đà Nẵng có diện tích 1.285 km2, dân số hơn 1,27 triệu, trước đây có 56 xã phường thuộc 6 quận và 2 huyện. Đầu năm 2024, Đà Nẵng đã giảm 9 phường theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đến nay, thành phố còn 36 phường và 11 xã.

Theo Nghị quyết 25 ngày 15/4, thành phố giảm từ 47 xã, phường xuống còn 18 và một đặc khu Hoàng Sa (giữ nguyên trạng huyện Hoàng Sa). Ban đầu, thành phố đặt tên phường, xã mới theo đánh số gắn với tên quận, huyện, nhưng ngày 22/4 đã đổi sang đặt tên theo địa danh.

Theo kế hoạch sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới dự kiến có 106 xã phường và đặc khu Hoàng Sa, với tổng diện tích hơn 11.859 km2, dân số hơn 2,7 triệu. Với diện tích này, Đà Nẵng mới sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước.

Nguyễn Đông