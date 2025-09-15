Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê nhà ở xã hội đến năm 2030

Thành phố muốn tăng giá thuê tại 36 khu chung cư nhà ở xã hội, trong đó đến năm 2030 khu tăng nhiều nhất gấp gần 6 lần so với hiện tại.

Ngày 14/9, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết đang lấy ý kiến phương án điều chỉnh giá thuê 36 khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Theo kế hoạch, giá sẽ được điều chỉnh hai năm một lần, áp dụng đến năm 2030, với mức tăng trung bình 3-4 lần so với hiện nay.

Nhiều khu chung cư hiện có giá thuê chỉ 3.500-6.000 đồng/m2, đến năm 2030 dự kiến tăng lên 15.000-25.000 đồng/m2, như khu cuối tuyến Bạch Đằng Đông từ 3.623 lên 16.790 đồng, An Cư 5 từ 3.809 lên 16.930 đồng, Nam cầu Trần Thị Lý từ 5.453 lên 20.180 đồng.

Một số nơi tăng đột biến, như Nam Tuyên Sơn từ 5.629 lên 33.410 đồng/m2 (gần 6 lần), Nại Hiên Đông C2 từ 5.629 lên 23.970 đồng (hơn 4 lần). Đây chủ yếu là các khu ở trung tâm thành phố, có hạ tầng đồng bộ.

Khu vực Nại Hiên Đông đang tập trung nhiều nhất các khu chung cư nhà ở xã hội tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhóm chung cư vốn có giá thuê cao sẽ tiến sát giá thị trường. Tiêu biểu như khu 201 Đống Đa từ 28.000 đồng/m2 hiện nay lên 47.590 đồng năm 2030; nhà ở cán bộ Bệnh viện Ung thư thành phố từ 16.900 lên 51.370 đồng; chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc từ 14.000 lên 44.670 đồng; chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông từ 15.000 lên 44.590 đồng.

Ngược lại, một số khu ở xa trung tâm chỉ điều chỉnh nhẹ, như Mân Thái từ 7.512 lên 10.880 đồng, Bắc Mỹ An từ 4.068 lên 9.000 đồng, Hòa Minh từ 3.879 lên 11.500 đồng.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh giá nhằm giảm gánh nặng chi tiêu tài chính để dành chi cho các nhu cầu thiết yếu khác, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống cho người thuê.

Đến nay, Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng 17.537 căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Trong số này, 42 khu chung cư thuộc tài sản công do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà (Sở Xây dựng) quản lý và bố trí cho thuê.

Nhà ở xã hội thuộc tài sản công được ưu tiên cho gia đình có công với cách mạng, hộ giải tỏa, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp, góp phần giải quyết khó khăn về chỗ ở, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phát triển chung của thành phố.

Nguyễn Đông