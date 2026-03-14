Đà Nẵng dự kiến mời đầu tư trung tâm tài chính quốc tế lấn biển

Khu vực lấn biển gần 20 ha đối diện đường Nguyễn Tất Thành nằm trong 5 vị trí dự đầu tư trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Danh mục trải dài ở nhiều lĩnh vực như cụm công nghiệp (49 dự án), du lịch (42), nông nghiệp công nghệ cao (16), khu công nghiệp (15), khoa học công nghệ (15), thương mại dịch vụ (13)...

Trong lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị, thành phố cho biết có 5 vị trí dự kiến mời đầu tư trung tâm tài chính quốc tế với tổng diện tích hơn 143 ha. Trong đó có một vị trí dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành với quy mô 19,8 ha.

Hồi tháng 1, thành phố đã khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại khu công viên phần mềm số 2, quy mô khoảng 300 ha. Sau khi hoàn thành trụ sở điều hành rộng hơn 4.000 m2 vào năm ngoái, thành phố dự kiến đưa tòa nhà 20 tầng cùng hạ tầng thông minh vào hoạt động trong quý II năm nay. Đây là nơi đặt trụ sở của các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới.

Vị trí Diện tích (m2) Hiện trạng Khu đất A12-A14 và A* đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải 64.767 Đất sạch Khu công viên phần mềm số 02, phường Hải Châu 1.200 Tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng Khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước, phường Hải Châu 970.000 Đất sạch Đường Như Nguyệt - Xuân Diệu, phường Hải Châu 198.000 Đất sạch Khu vực dự kiến lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành 198.000 Khu vực dự kiến phát triển lấn biển

Danh mục thu hút đầu tư còn có loạt dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn từ vài trăm đến nghìn ha. Dự án có quy mô lớn nhất là Khu đô thị ESG giải trí, thể thao, sáng tạo, công nghệ xanh rộng 2.000 ha ở xã Thăng An. Theo sau là dự án Trường đua ngựa rộng 1.000-1.500 ha ở xã Hòa Vang và Khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng suối nước nóng Sơn Viên hơn 460 ha ở xã Nông Sơn.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, thành phố dự kiến mời đầu tư loạt trung tâm logistics gắn với cảng Liên Chiểu, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng hàng không Chu Lai và ga hàng hóa Kim Liên. Ngoài ra, đường sắt đô thị Hội An - Đà Nẵng và Chu Lai - Đà Nẵng cũng được thu hút đầu tư trong 5 năm tới.

UBND thành phố giao Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư xây dựng tài liệu từng dự án và tổ chức hoạt động kêu gọi đầu tư.

Từ 1/7/2025, Đà Nẵng sáp nhập với Quảng Nam, lấy tên là Đà Nẵng. Thành phố mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, cảng biển, đô thị và du lịch nghỉ dưỡng. Từ đầu năm đến ngày 20/2, thành phố thu hút gần 35.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 22 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 31.300 tỷ đồng.

