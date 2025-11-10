Đà Nẵng đề xuất chi hơn 370 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ sau sáp nhập

Dự kiến cán bộ từ Quảng Nam (cũ) ra Đà Nẵng làm việc hoặc ngược lại được hỗ trợ 400.000 đồng mỗi tháng đi lại, 4 triệu thuê nhà và 5 triệu một lần để ổn định chỗ ở.

UBND TP Đà Nẵng vừa trình HĐND xem xét ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ngoài hỗ trợ người từ Quảng Nam cũ ra Đà Nẵng, thành phố dự kiến cán bộ cấp tỉnh, huyện (cũ) được điều động về xã, hoặc từ xã ra công tác ở xã miền núi, hải đảo được hỗ trợ mỗi tháng 400.000 đồng tiền đi lại, 2 triệu đồng thuê nhà và 2,5 triệu đồng để di dời chỗ ở.

Riêng cán bộ thuộc cơ quan Trung ương điều động giữa hai địa bàn Quảng Nam (cũ) và Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng.

Công chức làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Những người được hưởng chính sách phải đáp ứng một số điều kiện như: chưa có nhà ở thuộc sở hữu của bản thân hoặc vợ/chồng, chưa được mua hay thuê nhà ở xã hội, nhà công vụ và có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 30 km trở lên, trừ trường hợp công tác ở miền núi hoặc hải đảo.

Theo UBND thành phố, chính sách này nhằm giúp cán bộ yên tâm công tác, ổn định nơi ở, sinh hoạt tại trung tâm hành chính mới, đồng thời khuyến khích tăng cường nhân lực về cơ sở, đặc biệt là các xã miền núi, hải đảo.

Theo ước tính của Sở Tài chính, tổng kinh phí thực hiện chính sách này là 377 tỷ đồng, trong đó riêng 6 tháng cuối năm 2025 cần khoảng 120 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Chính sách sẽ thực hiện đến hết ngày 30/6/2027.

Nguyễn Đông