Đà Nẵng đầu tư gần 150 tỷ đồng làm 'dòng sông ánh sáng'

UBND TP Đà Nẵng đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cho hàng loạt cây cầu bắc qua sông Hàn để nổi bật cảnh quan đô thị về đêm.

Ngày 25/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch Lê Quang Nam đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" (giai đoạn 1) với tổng vốn hơn 149 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, cùng nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn sẽ được nâng cấp, lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong giai đoạn 1, thành phố sẽ triển khai các hạng mục trọng điểm gồm: Đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trang trí cho cầu Nguyễn Văn Trỗi, chiếu sáng kiến trúc cho cầu Tiên Sơn và nâng cấp chiếu sáng nghệ thuật tại các cầu Thuận Phước, sông Hàn, Rồng, Trần Thị Lý.

Thành phố sẽ lắp đặt hệ thống chiếu sáng Skylight trên cao từ các cầu, vừa chiếu sáng mặt nước vừa tạo điểm nhấn mỹ thuật cho cảnh quan đêm. Cùng với đó là 4 đèn laser chiếu tia lên bầu trời và 8 đèn laser chiếu tia mặt nước để tăng hiệu ứng thị giác. Toàn bộ hệ thống sẽ được điều khiển theo các kịch bản nghệ thuật thông qua bộ điều khiển trung tâm.

Phó chủ tịch Lê Quang Nam giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư, đồng thời yêu cầu lấy ý kiến của Hội đồng tư vấn kiến trúc trong quá trình thực hiện để bảo đảm chất lượng và đúng định hướng.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ được lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo chính quyền thành phố, hệ thống chiếu sáng dọc sông Hàn hiện nay đã có nhiều điểm nhấn tại các cầu Rồng, sông Hàn, Trần Thị Lý hay cầu Thuận Phước, song còn rời rạc, thiếu tính kết nối và một số hạng mục đã xuống cấp. Việc đầu tư dự án mới nhằm tạo hiệu ứng chiếu sáng tổng thể, đồng bộ, góp phần làm nổi bật hình ảnh sông Hàn - nơi tập trung các biểu tượng kiến trúc của thành phố - và nâng tầm không gian đô thị về đêm.

Sau giai đoạn 1, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng chiếu sáng nghệ thuật cho hai bờ kè, lan can và hoàn thiện hệ thống điều khiển đồng bộ hai bên sông. Lãnh đạo Đà Nẵng kỳ vọng khi hoàn thành, "dòng sông ánh sáng" không chỉ thay đổi diện mạo đô thị về đêm mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sông Hàn dài gần 10 km chảy giữa lòng Đà Nẵng, chia thành phố thành hai bờ đông - tây. Hiện trên sông Hàn có nhiều cầu nổi tiếng, trong đó cầu sông Hàn là cầu quay duy nhất ở Việt Nam, có thể xoay để tàu thuyền qua lại. Cầu Rồng là biểu tượng hiện đại của Đà Nẵng với thiết kế hình rồng phun lửa, phun nước. Thuận Phước là cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam, nối cửa sông với vịnh Đà Nẵng. Cầu Trần Thị Lý nổi bật với kiến trúc dây văng hình cánh buồm. Cầu Nguyễn Văn Trỗi được hãng RMK (Mỹ) thiết kế và thi công, là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn với mục đích khi đó phục vụ cho chiến tranh.

Nguyễn Đông