Đà Nẵng đấu thầu chọn nhà đầu tư bến container cảng Liên Chiểu

UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến cảng Liên Chiểu theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Quyết định trên do Phó chủ tịch thường trực Hồ Kỳ Minh ký giữa tháng 9, nhằm sớm huy động vốn tư nhân, lựa chọn nhà thầu có năng lực tài chính và kinh nghiệm để xây dựng bến cảng container tại Cảng Liên Chiểu.

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Hải Vân, quy mô khoảng 172 ha (gồm 146 ha đất và gần 26 ha vùng nước trước bến). Công suất thiết kế đạt khoảng 5,7 triệu TEU (tương đương 74 triệu tấn) một năm, trong đó giai đoạn đến 2030 dự kiến đạt 14,25-36,3 triệu tấn mỗi năm.

Hợp phần hạ tầng dùng chung tại Cảng Liên Chiểu đang gấp rút hoàn thiện, tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án được quy hoạch xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU. Ngoài ra, dự án sẽ bố trí bến sà lan tiếp nhận tàu đến 5.000 tấn nhằm gom, chia hàng, giảm tải cho đường bộ và hạ chi phí logistics.

Khu vực hậu phương cảng được đầu tư đồng bộ hệ thống kho bãi, kiểm hóa, bãi đóng rút container, văn phòng điều hành, xưởng sửa chữa và hạ tầng kỹ thuật. Bến cảng cũng sẽ có khu tập kết hàng hóa kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia, tạo điều kiện phát triển vận tải đa phương thức.

Tổng vốn đầu tư dự án Bến cảng container Cảng Liên Chiểu dự kiến hơn 45.268 tỷ đồng (tương đương 1,76 tỷ USD), trong đó 9.053 tỷ là vốn góp của nhà đầu tư, còn lại huy động từ các tổ chức tín dụng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc giao khu vực biển.

Đà Nẵng dự kiến xây dựng 8 bến container, có khả năng tiếp nhận tàu đến 18.000 TEU. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án này triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2036. Trong giai đoạn 1 (2025-2028), dự án sẽ xây dựng và đưa vào khai thác ít nhất 2 bến container cùng hạ tầng hậu phương và công trình phụ trợ, tạo nền tảng mở rộng các giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu dự án là hình thành hệ thống bến cảng container hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ, đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế.

Dự án Bến cảng Liên Chiểu gồm hai hợp phần, là hợp phần A (hạ tầng dùng chung) có vốn đầu tư trên 3.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương, đã khởi công cuối năm 2022 và dự kiến hoàn thành cuối 2025. Hợp phần B kêu gọi nguồn vốn tư nhân để đầu tư các bến cảng còn lại.

Tại buổi thị sát tháng 9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nhiều nhà đầu tư Nhật Bản, Ấn Độ... quan tâm dự án cảng Liên Chiểu nên cần gấp rút hoàn thiện hạ tầng. "Cảng Liên Chiểu có vị trí rất chiến lược về mặt logistics. Do đó phải tạo môi trường đầu tư kinh doanh để sức hấp dẫn của khu vực này tốt hơn", Thủ tướng nói.

Nguyễn Đông