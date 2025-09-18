Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 11% mỗi năm

Đà Nẵng đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng 11% mỗi năm, đến 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, cao hơn bình quân cả nước 1.000 USD.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng thông qua ngày 18/9, giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD (khoảng 216 triệu đồng) một năm. Vốn đầu tư phát triển hơn 660.000 tỷ đồng, tăng 14-15%/năm. Thành phố cũng phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP, khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng 11,5-12% và có ít nhất 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết, ngày 18/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Để đạt mục tiêu trên, Đà Nẵng đưa ra nhiều định hướng lớn, trong đó tập trung phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư hạ tầng; đẩy mạnh các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm và kinh tế biển.

Thành phố định hướng hình thành 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với 6 động lực tăng trưởng, gồm: Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới, quốc gia; phát triển dịch vụ logistics gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống cảng hàng không, cảng biển, khu kinh tế, cửa khẩu quốc tế.

Ngoài ra, thành phố sẽ phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, gắn với việc đẩy nhanh triển khai các khu công nghiệp sinh thái, nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp Halal; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số, công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo.

Thành phố phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và các khu công nghiệp chế biến sâu ngành dược liệu; phát triển kinh tế biển, xây dựng trung tâm nghề cá hiện đại gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; hình thành chuỗi đô thị ven biển, các khu đô thị mới, xanh có quy mô lớn, hiện đại, thông minh tại vùng Đông và phát triển không gian trên biển tại vịnh Đà Nẵng.

Thành phố cũng đồng thời triển khai các dự án chiến lược tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ở Đà Nẵng.

Tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng (hình trụ), nơi làm việc của hầu hết các sở, ngành thành phố Đà Nẵng mới, tháng 7/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng. Đà Nẵng sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô quốc gia, phòng thí nghiệm vi mạch bán dẫn, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới.

Song song phát triển kinh tế, thành phố đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống người dân: tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37-40%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,787, tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,66%, trong đó khu vực thành thị chỉ còn 0,74%.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng hướng tới trở thành đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và điểm đến du lịch đẳng cấp châu Á.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thống nhất mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao và du lịch quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành phố có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu này nhờ nền tảng chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng và truyền thống đoàn kết, sáng tạo của con người xứ Quảng. Ông Triết kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung sức, phát huy tinh thần tự lực, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

"Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ rệt trên mọi lĩnh vực", ông Triết nói.

Trước đó, Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 7.500 USD (tương đương 190 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Như vậy, mục tiêu của Đà Nẵng cao hơn khoảng 1.000 USD so với bình quân cả nước.

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), GDP bình quân đầu người là thước đo cơ bản phản ánh giá trị sản lượng kinh tế bình quân trên mỗi người dân, đồng thời gián tiếp thể hiện thu nhập bình quân đầu người. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá mức sống và trình độ phát triển của một quốc gia hay địa phương.

Sau sáp nhập với Quảng Nam từ ngày 1/7, Đà Nẵng trở thành thành phố lớn nhất cả nước, diện tích gần 11.860 km2, dân số hơn 3 triệu, có hai sân bay (Đà Nẵng, Chu Lai), ba cảng biển quốc tế (Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai), cùng lợi thế du lịch với biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills và hai di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn.

Giai đoạn 2020-2025, tăng trưởng GRDP bình quân của TP Đà Nẵng (cũ) đạt 6,82%/năm, tỉnh Quảng Nam (cũ) đạt 4,6%/năm, tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước TP Đà Nẵng ước đạt 125.949 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 134.613 tỷ đồng, tính chung hai địa phương là 260.562 tỷ đồng.

Nguyễn Đông