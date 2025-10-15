Đà Nẵng chi tới 150 triệu đồng mỗi tháng để hút chuyên gia

Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng trả lương đến 150 triệu đồng mỗi tháng cho chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý làm việc trong khu vực công, nhằm thu hút nhân tài và nâng cao năng lực quản trị.

Ngày 15/10, Văn phòng UBND thành phố cho biết Chủ tịch UBND Phạm Đức Ấn đã ký quyết định triển khai chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng theo nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua hồi tháng 6. Chính sách hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, có năng lực, đồng thời tạo động lực để Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ hàng đầu miền Trung.

Người được thu hút gồm cán bộ, công chức, viên chức; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước; người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Họ có thể làm việc theo hai hình thức: hợp đồng lao động có thời hạn hoặc thuê khoán công việc, sản phẩm.

Mức lương cao nhất cho chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành và nhà quản trị doanh nghiệp là 150 triệu đồng mỗi tháng. Các đơn vị được phép đề xuất mức phù hợp trong ba khung: 50, 100 và 150 triệu đồng. Với hình thức thuê khoán, thù lao được tính theo yêu cầu, khối lượng, năng lực, kinh nghiệm; chi phí đi lại, lưu trú và hỗ trợ khác có thể kèm trong hợp đồng.

Sinh viên tại Trung tâm Nano và Năng lượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn. Ảnh: Giang Huy

Người có tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao được hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng một lần; lương tối đa 25 triệu đồng với huấn luyện viên, chuyên gia và 20 triệu đồng với văn nghệ sĩ, vận động viên. Thành phố hỗ trợ 50% chi phí lưu trú (tối đa 20 triệu đồng mỗi tháng) và bảo đảm môi trường làm việc, trang thiết bị, chế độ khen thưởng tương xứng.

Với các công trình nghiên cứu, sáng kiến kỹ thuật, tác phẩm văn hóa - thể thao có giá trị, tác giả được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ thương mại hóa hoặc thưởng tối đa 500 triệu đồng mỗi công trình. Giải thưởng lớn được thưởng thêm 100 triệu đồng mỗi giải.

Nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng hoặc tiếp nhận làm công chức, viên chức sẽ được hỗ trợ một lần theo trình độ: đại học 200 triệu, thạc sĩ 300 triệu, tiến sĩ 500 triệu, phó giáo sư 600 triệu và giáo sư 700 triệu đồng.

UBND thành phố cho biết người được hưởng chính sách phải được Chủ tịch UBND phê duyệt và chỉ nhận một mức hỗ trợ cao nhất tương ứng với trình độ. Đà Nẵng cũng đẩy mạnh chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước, đảm bảo lương, phụ cấp và kinh phí học tập, với thời gian đào tạo không quá 6 tháng.

Chính sách thu hút nhân tài của Đà Nẵng nằm trong định hướng chung của Chính phủ về phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng trong khu vực công. Từ đầu năm nay, Chính phủ đã triển khai nhiều cơ chế ưu đãi đặc biệt, trong đó có việc miễn thị thực cho nhà khoa học, chuyên gia, tổng công trình sư, và cho phép họ làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng linh hoạt, ngoài biên chế hành chính.

Chính phủ cũng đã ban hành nghị định quy định chế độ đãi ngộ riêng cho tổng công trình sư và chuyên gia khoa học - công nghệ, gồm hỗ trợ nhà ở, điều kiện làm việc, thưởng và phụ cấp nghiên cứu. Các chính sách này được xem là bước tiến lớn trong việc mở rộng không gian làm việc cho giới khoa học, giúp khu vực công hấp dẫn hơn và tạo điều kiện để địa phương như Đà Nẵng áp dụng mô hình linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Nguyễn Đông