Đà Nẵng chi gần 10.000 tỷ đồng phát triển du lịch đường thủy

Thành phố kỳ vọng dự án sẽ tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, hình thành mạng lưới bến thuỷ, phương tiện, không gian du lịch hiện đại dọc các con sông.

Ngày 14/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã chấp thuận Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng" với tổng vốn hơn 9.881 tỷ đồng.

Du thuyền chở khách du ngoạn sông Hàn về đêm. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án được chia thành hai giai đoạn, gồm ba dự án thành phần. Trong đó, giai đoạn 1 (2025–2030) sẽ đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn, kèm các hạng mục phụ trợ như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé, công viên cảnh quan. Giai đoạn này còn bao gồm mua sắm tàu du lịch, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng và tổ chức show nghệ thuật dọc sông Hàn.

Giai đoạn 2 (2028–2031) sẽ triển khai hai dự án thành phần, gồm 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò, cùng 4 bến thủy nội địa trên sông Cẩm Lệ. Mỗi khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ công viên cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch.

Theo quyết định, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được giao hoặc thuê đất để triển khai giai đoạn 1.

Du khách thích thú ngắm cầu Rồng phun lửa từ du thuyền trên sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó, tháng 7/2025, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho biết đây là hướng đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa hạ tầng du lịch với vận tải công cộng đường thủy, qua đó giảm áp lực giao thông đường bộ và mở ra không gian phát triển mới cho du lịch Đà Nẵng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chiếu sáng nghệ thuật "Dòng sông ánh sáng" (giai đoạn 1) với tổng vốn hơn 149 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Trong giai đoạn 1, Đà Nẵng sẽ đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cho sông Hàn, gồm lắp mới đèn trang trí cầu Nguyễn Văn Trỗi, chiếu sáng kiến trúc cầu Tiên Sơn và nâng cấp hệ thống tại các cầu Thuận Phước, sông Hàn, Rồng, Trần Thị Lý. Thành phố còn lắp đặt hệ thống Skylight chiếu sáng mặt nước, kết hợp 4 đèn laser chiếu lên bầu trời và 8 đèn laser chiếu xuống mặt sông, tất cả được điều khiển tập trung theo các kịch bản nghệ thuật để tạo hiệu ứng thị giác đặc sắc cho không gian đêm.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2025, cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng đã phục vụ 14,4 triệu lượt khách, (tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (tăng 27,4%), khách trong nước đạt 8,6 triệu lượt (tăng 19%) so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 3.679 tỷ đồng (tăng 22,1% so cùng kỳ).

Nguyễn Đông