Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ, khắc phục hạ tầng

Sáng 1/11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết kinh phí này được dùng để hỗ trợ hộ dân thiệt hại, khôi phục giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục và vệ sinh môi trường, giúp các hoạt động sớm trở lại bình thường.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đang tiếp tục vận động và phân bổ nguồn ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, bảo đảm đến đúng người nhận.
Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương rà soát, thống kê thiệt hại và đề xuất nhu cầu kinh phí. Sau khi hoàn tất báo cáo (dự kiến ngày 1/11), Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm để xử lý các điểm sạt lở, di dời dân vùng nguy hiểm và đầu tư hạ tầng chống thiên tai lâu dài.
Trước đó sáng 28/10, tại cuộc họp trực tuyến ứng phó mưa lũ với Thủ tướng, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trước mắt thành phố đủ khả năng lo cho người dân và các vùng thiên tai nên không xin hỗ trợ từ Trung ương.
Thay vào đó, ông Ấn cho biết Đà Nẵng có nhiều hạ tầng bị hư hỏng, ngập sâu, nhất là các tuyến đường, cầu cống cứ mưa lũ là bị cô lập. Sau khi thành phố có thống kê sẽ đề xuất Thủ tướng xin nâng cấp những tuyến đường công trình quan trọng để tránh cô lập mỗi khi mưa lũ.
Nguyễn Đông
