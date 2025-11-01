Đà Nẵng chi 200 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ, khắc phục hạ tầng

UBND TP Đà Nẵng quyết định trích 200 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cuối tháng 10 và sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu.

Sáng 1/11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết kinh phí này được dùng để hỗ trợ hộ dân thiệt hại, khôi phục giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục và vệ sinh môi trường, giúp các hoạt động sớm trở lại bình thường.

Người dân Cẩm Kim (phường Hội An) nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức thiện nguyện, chiều 30/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đang tiếp tục vận động và phân bổ nguồn ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, bảo đảm đến đúng người nhận.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp địa phương rà soát, thống kê thiệt hại và đề xuất nhu cầu kinh phí. Sau khi hoàn tất báo cáo (dự kiến ngày 1/11), Đà Nẵng sẽ đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm để xử lý các điểm sạt lở, di dời dân vùng nguy hiểm và đầu tư hạ tầng chống thiên tai lâu dài.

Trước đó sáng 28/10, tại cuộc họp trực tuyến ứng phó mưa lũ với Thủ tướng, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trước mắt thành phố đủ khả năng lo cho người dân và các vùng thiên tai nên không xin hỗ trợ từ Trung ương.

Thay vào đó, ông Ấn cho biết Đà Nẵng có nhiều hạ tầng bị hư hỏng, ngập sâu, nhất là các tuyến đường, cầu cống cứ mưa lũ là bị cô lập. Sau khi thành phố có thống kê sẽ đề xuất Thủ tướng xin nâng cấp những tuyến đường công trình quan trọng để tránh cô lập mỗi khi mưa lũ.

Nguyễn Đông