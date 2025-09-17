Đà Nẵng biệt phái cán bộ về phường, xã giải quyết thủ tục đất đai

Đà Nẵng75 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai được biệt phái về xã, phường nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Ngày 17/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã biệt phái 75 công chức, viên chức của Văn phòng Đăng ký đất đai về trực tiếp làm việc tại UBND xã, phường trong ba tháng.

Nhiệm vụ của các cán bộ này là hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, nhất là những nơi còn thiếu nhân lực chuyên trách để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.

Người dân đến làm thủ tục đất đai tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập, quy mô thành phố mới lên đến 11.800 km² với hơn 3 triệu dân. Khối lượng hồ sơ đất đai từ đó tăng đột biến, trong khi nhân lực chuyên môn tại cơ sở, nhất là khu vực nông thôn, miền núi còn thiếu.

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Hùng, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng lớn, cần cán bộ có chuyên môn "cầm tay chỉ việc".

Việc tăng cường cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai về cơ sở không chỉ kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân mà còn giúp nâng cao năng lực cho cán bộ tại 93 phường, xã.

Các cán bộ biệt phái sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công chức địa phương thực hiện nghiệp vụ, đồng thời báo cáo kịp thời những vướng mắc để Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn xử lý.

Ông Hùng đề nghị cán bộ phải nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp, qua đó góp phần cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi các vướng mắc tại cơ sở được tháo gỡ, mô hình chính quyền hai cấp vận hành ổn định, đợt tăng cường có thể kết thúc sớm.

Trong thời gian tới, Sở dự kiến tiếp tục cử cán bộ biệt phái hỗ trợ các lĩnh vực khác như nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn và môi trường, nhằm bảo đảm quản lý toàn diện.

Nguyễn Đông