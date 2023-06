Cựu đồng minh ông Trump tranh cử tổng thống

Cựu thống đốc New Jersey Christie nộp hồ sơ lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, chính thức tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

"Tôi không dám chắc sẽ thành công, nhưng sau cùng các bạn sẽ không còn hoài nghi về việc tôi là ai, đại diện cho điều gì và có xứng đáng hay không. Đó là lý do tôi trở lại New Hampshire để tuyên bố rằng tôi muốn trở thành ứng viên Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ", cựu thống đốc New Jersey Chris Christie phát biểu tại thị trấn Goffstown, bang New Hampshire, ngày 6/6.

Ông Christie trước đó đã nộp hồ sơ ứng viên lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ. Christie, 60 tuổi, từng lập luận rằng ông là đối thủ tiềm năng duy nhất có năng lực và sẵn sàng công kích trực tiếp cựu tổng thống Donald Trump.

Cựu thống đốc New Jersey lập tức chỉ trích ông Trump là người trốn tránh trách nhiệm, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đáp trả, cựu tổng thống Mỹ mô tả Christie là một "thống đốc thất bại" và "lan man" trong bài phát biểu tranh cử.

Cựu thống đốc bang New Jersey Chris Christie phát biểu tại thị trấn Goffstown, bang New Hampshire ngày 6/6. Ảnh: AFP

Ông Christie từng tranh cử tổng thống năm 2016 nhưng quyết định dừng lại, sau thất bại trong bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, và dành sự ủng hộ cho ông Trump. Ông cũng là người giúp ông Trump chuẩn bị cho các cuộc tranh luận với đối thủ Joe Biden trong bầu cử năm 2020. Cựu thống đốc New Jersey giữ khoảng cách với ông Trump kể từ cuộc bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021.

Cựu thống đốc New Jersey không có vị thế tốt trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng. Kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện hồi tháng 5 cho thấy ông Christie chỉ nhận được 1% sự ủng hộ từ cử tri đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Trump dẫn đầu còn thống đốc Florida Ron DeSantis ở vị trí số hai với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 49% và 19%.

Ngoài ra, đảng Cộng hòa đang có các ứng viên cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson, doanh nhân Vivek Ramaswamy, phát thanh viên Larry Elder, thượng nghị sĩ Tim Scott và cựu phó tổng thống Mike Pence.

Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum được cho là sẽ tuyên bố tranh cử ngày 7/6, nâng tổng số ứng viên của đảng Cộng hòa lên 10 người. Số lượng ứng viên quá đông khiến nhiều đối thủ của ông Trump lo ngại phiếu bầu sẽ bị chia rẽ, dẫn tới việc cựu tổng thống Mỹ giành được đề cử của đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ hiện có ba ứng viên là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, luật sư môi trường Robert F. Kennedy Jr. và nữ tác giả Marianne Williamson. Tổng thống Biden khả năng cao sẽ giành được đề cử của đảng này.

Các ứng viên tổng thống Mỹ 2024 của đảng Cộng hòa và Dân chủ. Đồ họa: WP

Như Tâm (Theo Reuters, CNN)