Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sắp bị xét xử

Hà NộiNgày 3/1/2024, cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long dự kiến bị xét xử với cáo buộc nhận 2,25 triệu USD trong đại án kit test Việt Á, cùng với 37 bị can khác.

TAND Hà Nội dự kiến xét xử trong 20 ngày, gồm cả ngày nghỉ. Gần 70 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo và người có quyền lợi liên quan.

Trong 38 bị can của vụ án, ông Nguyễn Thanh Long cùng Nguyễn Huỳnh (cựu thư ký của ông Long); Phạm Duy Tuyến (cựu giám đốc CDC Hải Dương), Nguyễn Minh Tuấn (cựu vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế), Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính), Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.

Riêng ông Phạm Xuân Thăng (cựu bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) và cấp phó Vũ Đình Hiệp bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo (Trợ lý tài chính và thủ quỹ của Việt Á) bị truy tố tội Đưa hối lộ.

27 người còn lại bị cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Danh sách 38 người bị truy tố

Ông Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp trực tuyến phòng chống Covid-19, tháng 9/2021. Ảnh:Nhật Bắc

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, khi Covid-19 bùng phát, Phan Quốc Việt biết chủ trương nghiên cứu sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch nên xin cùng tham gia đề án. Ngay sau khi được chuyển giao quy trình nghiên cứu kit xét nghiệm, Việt giao cấp dưới tiếp tục phát triển để sản xuất, rồi xin cấp phép lưu hành, kinh doanh thương mại.

Để được tham gia nghiên cứu, cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm, hiệp thương giá, Việt bị cáo buộc đưa hối lộ 106 tỷ đồng, trong đó có 3 triệu USD và 4 tỷ đồng (tổng 82 tỷ đồng) chi cho 6 quan chức. Cụ thể, ông Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu USD (51 tỷ đồng), ông Hùng nhận 350.000 USD (8 tỷ), ông Tuấn nhận 300.000 USD (6,9 tỷ), ông Nguyễn Huỳnh nhận 54 tỷ đồng (trong đó đưa cho ông Long 50 tỷ, hưởng lợi 4 tỷ), ông Nam Liên nhận 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng). Trong giai đoạn bán kit xét nghiệm, Việt đưa hối lộ cho Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến 27 tỷ đồng.

Ông Long và thư ký Nguyễn Huỳnh bị cáo cuộc đã "can thiệp, chỉ đạo" giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm, hiệp thương giá. Hai bị can này sau đó còn gợi ý, đề nghị Việt đưa tiền. Chứng cứ của cơ quan điều tra cho thấy vào dịp gần Tết Nguyên đán 2021, ông Long chỉ đạo Huỳnh bảo Việt đưa một triệu USD để "xử lý công việc". Lần thứ hai, Việt đưa một triệu USD cũng do ông Long đề nghị. Còn thư ký Huỳnh trong một lần nói mua ôtô phải vay ngân hàng nên được Việt chỉ đạo cấp dưới chuyển 2 tỷ đồng.

Phan Quốc Việt lúc chưa bị bắt. Ảnh: Việt Á

Ngoài ra, Việt còn "cảm ơn" ông Nguyễn Văn Trịnh (cán bộ Văn phòng Chính phủ) 200.000 USD, ông Chu Ngọc Anh 200.000 USD, Phạm Công Tạc 50.000 USD (1,1 tỷ). Cơ quan điều tra phân tích, khoản nhận trên là tiền "hưởng lợi" do lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Các cán bộ trên được xác định "không có sự bàn bạc, gây khó khăn" để Việt phải đưa tiền nên không cấu thành hành vi đưa, nhận hối lộ.

Trong năm 2020 và 2021, Việt Á đã sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ được 8,3 triệu sản phẩm. Doanh nghiệp được nhà nước thanh toán 2.250 tỷ đồng và bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 1.235 tỷ đồng.

Thanh Lam