Thứ sáu, 3/10/2025, 11:38 (GMT+7)
Cuồng ghen hại ba mạng người
Hà Nội Nghĩ người yêu cũ bội bạc, năm 2003, Lại Thị Kiều Lan cùng nhân tình cài bom vào chiếc đài khiến ba người ra đi oan ức.
00:00
00:00/00:00
Hà Nội Nghĩ người yêu cũ bội bạc, năm 2003, Lại Thị Kiều Lan cùng nhân tình cài bom vào chiếc đài khiến ba người ra đi oan ức.
Bạn thấy trải nghiệm của mình thế nào? Hãy cho chúng tôi biết để VnE-GO phục vụ bạn tốt hơn
Email sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ sử dụng để liên lạc khi cần tìm hiểu thêm thông tin về góp ý của bạn
Khi gửi, bạn đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của VnExpress.
Form này được bảo vệ bởi reCAPTCHA