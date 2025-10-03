Hồ sơ tội ác Hồ sơ tội ác
Cuồng ghen hại ba mạng người
Thứ sáu, 3/10/2025, 11:38 (GMT+7)

Cuồng ghen hại ba mạng người

Hà Nội Nghĩ người yêu cũ bội bạc, năm 2003, Lại Thị Kiều Lan cùng nhân tình cài bom vào chiếc đài khiến ba người ra đi oan ức.

