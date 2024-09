Cuộc sống ở nơi sơ tán khỏi rốn lũ ngoại thành Hà Nội

Tại Trường mầm non Trung Giã, tối 12/9, người dân sơ tán được chính quyền địa phương và các đội, nhóm từ thiện hỗ trợ đồ ăn gồm cơm, bánh chưng, giò, chả, bánh mì, nước lọc... Nhiều người cho biết đã nhịn đói từ trưa để chờ được sơ tán.

Ba ngày nay, hai thôn An Lạc và Hòa Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn tiếp tục bị cô lập khi nước lũ từ sông Cầu chảy tràn vào. Hầu hết nhà dân khu vực này đều bị ngập 1-2 m. Riêng khu vực ven sông Cầu thuộc thôn An Lạc có nơi ngập 3-4 m. Người dân được các lực lượng quân đội, công an dùng xuồng, ca nô tiếp cận, sơ tán vào bờ đề phòng nước lũ lên trong đêm.