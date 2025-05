Cuộc đua của 8 dự án tiềm năng tại GameHub 2025

15h25

Ngay sau phần giới thiệu top 8 đội xuất sắc nhất, đại diện Ban tổ chức đã công bố thể lệ vòng Chung kết cuộc thi GameHub trong không khí háo hức chờ đợi của khán giả và các đội thi. Theo đó, mỗi đội sẽ có 7 phút để trình bày dự án và 10 phút tiếp theo để thuyết phục hội đồng đánh giá và đầu tư. Điểm đặc biệt của vòng chung kết là quyết định đầu tư sẽ được đàm phán và đưa ra ngay tại sân khấu, mang đến trải nghiệm thực tế, gay cấn như một phiên gọi vốn trực tiếp.

Song song với hoạt động đầu tư, ban tổ chức sẽ lựa chọn Top 5 dự án xuất sắc nhất dựa trên điểm số của hội đồng để trao giải thưởng tổng trị giá 150 triệu đồng, gồm 50 triệu đồng tiền mặt và gói truyền thông trên Báo VnExpress trị giá 100 triệu đồng.

Danh sách thứ tự trình bày của 8 dự án trong vòng thi gồm: Agents of Doom; Cat Cook Defence; Hội An Kiến Sự; Just A Shadow Game; Slime Tales; Trở Về Tuổi Thơ; Ursid và Võ Thập.