8 dự án game tranh tài tại chung kết GameHub 2025

TP HCMGameHub 2025 mở rộng quy mô, chứng kiến những dự án tranh tài - tìm cơ hội nhận đầu tư, góp phần đưa bản sắc Việt ra thị trường quốc tế, trong khuôn khổ Vietnam GameVerse chiều 26/5.

Mùa thứ hai của GameHub chứng kiến số lượng dự án game tham dự tăng gấp 3,5 lần so với trước, cho thấy sức hút của cuộc thi. Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, điểm mới của mùa giải năm nay là ban tổ chức đã mời gọi được sự tham gia của các nhà sáng tạo game nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.

"Phương châm của chúng tôi là công ty game lớn phải hỗ trợ các startup làm game để đưa ngành game Việt phát triển vững mạnh, bay cao, bay xa hơn. Chỉ khi nào tất cả các nhà, gồm Nhà nước, nhà phát hành, nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà trường góp phần định hướng thì game Việt mới được nâng tầm", ông Tự Do chia sẻ.

Mong muốn của ông Do đã trở thành sự thực khi 8 dự án triển vọng nhất GameHub 2025 gồm Cat Cook Defence, Hội An Kiến Sự, Just A Shadow Game, Slime Tales, Trở Về Tuổi Thơ, Ursid, Võ Thập lần lượt thuyết trình về sản phẩm để thuyết phục hội đồng chuyên môn và các nhà đầu tư đồng hành, rót vốn.

Đại diện dự án Agents of Doom. Ảnh:Thanh Tùng

Mở màn cho vòng chung kết là sự xuất hiện của dự án Agents of Doom - game sinh tồn hướng chủ yếu tới người dùng PC. Tiếp đến là dự án game Cat Cook Defense, thuộc thể loại thủ thành, nhưng mang phong cách khác biệt với các nhân vật dễ thương, ngộ nghĩnh.

Một trong những dự án để lại ấn tượng với khán giả là Just a Shadow Game. Đây là trò chơi kinh dị dưới dạng thẻ bài, đánh theo lượt. Bên cạnh đó là Ursid - trò chơi giải đố, trong đó người chơi sẽ nối các ngôi sao để tạo thành hình ảnh một chòm sao thú vị.

Vòng chung kết GameHub 2025 cũng chứng kiến sự xuất hiện của các game mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Đó là Hội An kiến sự - game nhập vai khám phá di sản bằng công nghệ và Trở về tuổi thơ - game mô phỏng 2D đưa người chơi trở lại ký ức thập niên 1990-2000.

Từ sở thích lập trình, vẽ tranh, âm nhạc, thí sinh Phạm Quang Huy mang đến game Võ Thập, do một mình anh phát triển trong thời gian 6 tháng. Đây cũng là dự án game cá nhân duy nhất tại vòng chung kết GameHub 2025. Game 2D Slime Tales của BK202 Studio - bộ ba bạn trẻ làm game lúc rảnh rỗi cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả tham dự GameVerse.

Đại diện TripleBricksGames trình bày dự án Just a Shadow Game. Ảnh:Thanh Tùng

Năm nay, các dự án được nhận xét có chất lượng vượt trội so với mùa đầu. Một số dự án mới ở dạng "prototype", trong khi một số đã đưa ra được lộ trình phát hành, thậm chí có số lượt tải cao và doanh thu nhất định.

Đánh giá tổng thể về chất lượng cuộc thi, ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun Game, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam nhận định, GameHub 2025 có sự đột phá rõ rệt. "Năm ngoái chỉ có 17 đội tham dự, năm nay con số đã tăng lên 60. Ban giám khảo gặp nhiều khó khăn để chọn ra 8 cái tên xuất sắc vào vòng chung kết. Các dự án đi đến ngày hôm nay đều xứng đáng và có tiềm năng phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai", ông nói.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun Game. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ kinh nghiệm của người đi lên từ con số không, sau đó tự xây dựng đội ngũ rồi đi ra "global", ông Nguyễn Mạnh Quyết, CEO iKame Global, khuyên các thí sinh cần tìm cho mình những người bạn đồng hành tin cậy để phát triển dự án. "Người đó không cần quá giỏi, nhưng phải phù hợp với mình", CEO iKame Global chia sẻ.

Theo ông Quyết, các bạn trẻ không nên làm game chỉ đam mê, mà phải tính đến bài toán kinh doanh, từ đó mới có thể phát triển đội ngũ. "Muốn có một studio game lớn, đưa trí tuệ Việt ra thế giới, trước hết phải kinh doanh thành công. Hãy nghĩ về kinh doanh trước khi làm bất cứ điều gì, đừng chỉ làm theo sở thích của mình", ông đưa ra lời khuyên chân thành với các thí sinh GameHub.

Đây cũng là quan điểm của bà Claire Lê, Giám đốc Phát triển hợp tác chiến lược Google Play. Theo bà, 8 dự án đều là các game tiềm năng, tuy vậy các nhà phát triển nên để tâm hơn tới việc phát hành game và quá trình thương mại hóa sản phẩm.

Sau một thời gian cân nhắc, ban tổ chức đã chọn ra Top 5 của GameHub gồm: Agent of Doom, Hội An Ký Sự, Just a Shadow Game, Trở về tuổi thơ, Ursid. Các đội thi sẽ nhận giải thưởng tổng trị giá 150 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt cùng gói truyền thông trị giá 100 triệu đồng trên VnExpress.

Trọng Đạt