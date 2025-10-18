Cụm công nghiệp 'đắp chiếu' ở Đà Nẵng

Tuy hạ tầng như san nền, đường nội bộ, thoát nước, điện, cây xanh đã cơ bản hoàn thiện từ cuối năm 2023, đến nay, cụm vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân chính là vướng mắc trong việc xác định giá đất và cơ chế thu tiền thuê đất.

Tháng 1/2025, thành phố quy định thu tiền sử dụng đất một lần cho 50 năm, nhưng đến tháng 6 lại điều chỉnh sang hình thức thu hằng năm. Việc thay đổi này khiến quy trình định giá đất phải thực hiện lại, đến nay vẫn chưa được phê duyệt, làm chậm việc ký hợp đồng giao đất chính thức cho các doanh nghiệp.