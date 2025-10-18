Cụm công nghiệp 'đắp chiếu' ở Đà Nẵng

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được đầu tư hơn 250 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, khởi công năm 2019 trên diện tích gần 29 ha.
Dự án được kỳ vọng hình thành khu sản xuất tập trung, di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, thúc đẩy phát triển công nghiệp sạch và công nghiệp hỗ trợ của thành phố.
Tuy hạ tầng như san nền, đường nội bộ, thoát nước, điện, cây xanh đã cơ bản hoàn thiện từ cuối năm 2023, đến nay, cụm vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân chính là vướng mắc trong việc xác định giá đất và cơ chế thu tiền thuê đất.
Tháng 1/2025, thành phố quy định thu tiền sử dụng đất một lần cho 50 năm, nhưng đến tháng 6 lại điều chỉnh sang hình thức thu hằng năm. Việc thay đổi này khiến quy trình định giá đất phải thực hiện lại, đến nay vẫn chưa được phê duyệt, làm chậm việc ký hợp đồng giao đất chính thức cho các doanh nghiệp.
Nguyên thủy của Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ là một quả đồi. Sau khi san gạt lấy mặt bằng, cốt nền dự án này cao hơn nhà dân.
Hiện 76 đơn vị đã được bố trí đủ 100% diện tích đất công nghiệp, cắm mốc, bàn giao thực địa và ký hợp đồng nguyên tắc. Tuy nhiên, do chưa có giá đất cụ thể, các hợp đồng này chỉ mang tính tạm thời. Các doanh nghiệp muốn xin giấy phép xây dựng đều bị từ chối vì chưa có hợp đồng giao đất chính thức.
Bỏ hoang suốt thời gian dài, Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ dần thành chỗ chăn thả gia súc của một số hộ dân lân cận.
Đường giao thông kết nối Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ ra quốc lộ cũng chưa hoàn thiện do vướng hành lang đường điện cao áp, khiến việc vận chuyển hàng hóa và thiết bị gặp khó, đang phải đi tạm tuyến đường qua Khu Công nghiệp Hòa Cầm bên cạnh.
UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện phương án giá đất, đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Cẩm Lệ đẩy nhanh thi công các tuyến đường kết nối và hệ thống thoát nước để sớm đưa cụm công nghiệp vào hoạt động.
Nguyễn Đông