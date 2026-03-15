Cử tri cả nước bỏ phiếu bầu người đại diện

6h10 Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Thủ đô

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Khu vực bỏ phiếu số 19 phường Đống Đa tất bật chuẩn bị. Ảnh: Hoàng Giang

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục ứng cử tại Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP HCM. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại Đồng Nai, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại Hà Tĩnh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an ứng cử tại Hưng Yên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại Tuyên Quang.