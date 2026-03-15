Cử tri cả nước bỏ phiếu bầu người đại diện

6h20
Dự kiến cơ cấu 500 đại biểu Quốc hội
6h10
Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Thủ đô
Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục ứng cử tại Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP HCM. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại Đồng Nai, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại Hà Tĩnh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an ứng cử tại Hưng Yên.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại Tuyên Quang.
6h00
79 triệu cử tri đi bầu 500 đại biểu
Khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp bị tòa án tước quyền bầu cử theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Danh sách cử tri được lập theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết công khai trước ngày bầu cử để người dân kiểm tra thông tin.
Cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi mình cư trú hoặc nơi làm việc nếu được lập danh sách tại đó. Trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri có thể đề nghị điều chỉnh thông tin trong danh sách cử tri theo quy định, trong đó có thể đăng ký thay đổi nơi bầu cử thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc tại chính quyền địa phương.
Các điểm bỏ phiếu thường được bố trí tại nhà văn hóa, trường học, trụ sở cơ quan hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng thuận tiện cho người dân.