Cú nhảy để đời giúp VĐV vô danh giành HC vàng SEA Games 33

BangkokSau cú nhảy ở lượt cuối đạt thông số 16,33 mét, Hồ Trọng Mạnh Hùng không tin bản thân đã "mở hàng" HC vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

Mạnh Hùng mới 21 tuổi, và lần đầu dự SEA Games, nên ít được ai nhắc đến và quan tâm. Thậm chí, trong hơn một tiếng tranh tài của anh trên sân Supachalasai tối 11/12, VĐV nhảy 3 bước này cũng hầu như không được truyền thông chú ý. Chỉ đến khi thấy chiếc cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được một VĐV cầm chạy tung bay bên đường biên của khán đài B, các phóng viên được bố trí ngồi ở phía khán đài A mới biết có "người nhà" vừa giành HC vàng.

Nhưng trên thực tế, Mạnh Hùng bứt phá đáng kể về chuyên môn trước SEA Games. Hồi tháng 8, anh giành HC vàng nhảy 3 bước giải VĐQG tại Đà Nẵng với 16m30. Đây là chức vô địch quốc gia đầu tiên của Mạnh Hùng, và nhờ kết quả, anh giành suất chính thức dự SEA Games 33.

Cú nhảy quyết định ở lượt thứ 6 đạt 16m33 của Mạnh Hùng ở nội dung nhảy ba bước nam SEA Games 33 chiều 11/12 tại sân Supachalasai, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Trên sân Supachalasai tối 11/12, Hùng lần đầu tranh tài với các hảo thủ trong khu vực. Anh có 6 lượt nhảy, nhưng ở lượt đầu tiên, vì hồi hộp và run, nên thành tích không tốt. Sang các lượt hai và ba, Mạnh Hùng đạt kết quả kém vì chạy đà hỏng. Đến lượt thứ tư, khi đặt quyết tâm cao nhất, anh mắc lỗi dậm nhảy.

"Khi chỉ còn hai lượt, tôi phải giơ tay kêu gọi mọi người trên khán đài vỗ tay theo nhịp cho có động lực. Vì thế, ở lượt thứ năm, thành tích của tôi có cải thiện, được 16 m", Mạnh Hùng kể với VnExpress. "Như có thêm động lực, lượt cuối, tôi tự nhủ phải bung hết sức, quyết tâm nhảy một cú để đời, và đạt thông số 16,33 mét, qua đó giành HC vàng".

Điền kinh: Hồ Trọng Mạnh Hùng đoạt HC vàng nhảy 3 bước HC vàng nhảy ba nước của Hồ Trọng Mạnh Hùng.

Thành tích của Hùng vượt trội hai VĐV xếp sau là Anura Andre (Malaysia - 16,29 mét) và Lee Gabriel (Singapore - 16,09 mét).

"Tôi quá vui sướng và hạnh phúc. Không tin vào mắt mình khi giành HC vàng", Hùng kể tiếp khi chờ lên bục nhận huy chương. "Trong lần đầu ra đấu trường lớn, tôi chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết mình, vào top cạnh tranh huy chương là tốt rồi. Không ngờ cú nhảy quyết định đó đưa tôi đến HC vàng SEA Games đầu đời và cũng là HC vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam ở kỳ này. Không gì có thể diễn tả nỗi cảm xúc của tôi lúc này".

Sau 12 năm, Việt Nam mới giành lại HC vàng SEA Games nội dung nhảy ba bước. Trước đó, ở SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar, một VĐV khác cũng tên Hùng là Nguyễn Văn Hùng giành HC vàng. Văn Hùng hiện giữ kỷ lục quốc gia nội dung này với thành tích 16,67 mét.

Hậu duệ Mạnh Hùng cho biết, ước mơ của anh là phá kỷ lục quốc gia của bậc tiền bối. "Tôi đặt mục tiêu như thế để mình có thêm động lực tập luyện và cố gắng. Nếu chăm chỉ, tôi tin mình sẽ làm được trong tương lai", anh nói.

Theo HLV Vũ Văn Quý - người trực tiếp huấn luyện tổ nhảy xa, Mạnh Hùng còn trẻ, nhưng luôn có ý thức cao trong tập luyện, hướng tới những chỉ số phía trước. "Cậu ấy chăm chỉ và nỗ lực tập luyện. Lần đầu dự SEA Games và giành ngay HC vàng là phần thưởng xứng đáng", ông Quý nói.

Đức Đồng