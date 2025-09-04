'Cú hích' cho du lịch Hà Nội sau đại lễ 80 năm Quốc khánh

Sự bùng nổ của du lịch Hà Nội dịp 2/9 cho thấy tiềm năng của du lịch sự kiện - lịch sử, và đặt ra bài toán về việc đổi mới sản phẩm để cạnh tranh với sức hút từ các điểm đến quốc tế.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, Hà Nội ghi nhận con số ấn tượng về du lịch khi đón gần 2,5 triệu khách, tăng gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu 4.500 tỷ đồng và công suất phòng khách sạn lên đến 83%. Số liệu từ các công ty lữ hành cũng cho thấy hiệu ứng 80 năm Quốc khánh khiến khách đổ đến Hà Nội hoặc chọn tour có Hà Nội trong lịch trình để xem diễu binh.

Du Lịch Việt ghi nhận 60% khách chọn tour nội địa – trong đó tour có Hà Nội chiếm 40%, đặc biệt "cháy vé" các ngày 30/8-1/9. Trong 70.000 khách đi tour 2/9 của Vietravel, 48% chọn tour nội địa với các sản phẩm có Hà Nội trong lịch chiếm 75%. Tại Best Price, 70% khách chọn tour trong nước và các sản phẩm đến Hà Nội chiếm tới 60% tổng số.

Góc chụp hình được yêu thích ở Quảng trường Ba Đình dịp 2/9. Ảnh: Trương Minh Bảo

Thành công có "tính thời điểm"

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, du lịch Hà Nội tăng trưởng vượt bậc sau lễ cho thấy sức hút của những điểm đến mang tính biểu tượng quốc gia khi gắn liền với sự kiện lớn. Số liệu từ công ty cũng chỉ ra 80% khách ưu tiên chọn những điểm đến mang tính lịch sử dịp này, cho thấy tín hiệu tích cực với dòng tour vốn kén khách.

Tiến sĩ Trịnh Lê Anh nhận xét kết quả Hà Nội đạt được "rất ấn tượng" nhưng cần bóc tách các yếu tố tạo nên thành công này - bao gồm sự kiện tầm vóc quốc gia; kỳ nghỉ lễ dài và truyền thông bùng nổ. Điều Hà Nội đạt được là "đỉnh cao mang tính thời điểm" và không nên vội vã xem đây như một mặt bằng tăng trưởng mới.

Ngoài ra, ông Lê Anh cho biết cần phân tích trong 4.500 tỷ đồng do Hà Nội công bố. Ngành du lịch nên bóc tách tỷ lệ chi cho lưu trú, ăn uống, mua sắm hay vận chuyển. Mức chi tiêu bình quân trên mỗi du khách có thực sự tăng tương xứng với lượng khách cũng là câu hỏi. Vì thành công có tính thời điểm, Tiến sĩ Lê Anh không gọi đây là "chiến thắng" của du lịch thủ đô.

"Tôi muốn xem đây là một phép thử quy mô lớn cho thấy sức hút tiềm tàng của cả những giới hạn của du lịch Hà Nội", ông nói.

Các tuyến đường xung quanh Quảng trường Ba Đình chật kín khách xem diễu binh ngày 2/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Thực tế, ngay tại Hà Nội, không phải điểm du lịch nào cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng nhờ hiệu ứng A80. Văn Miếu - Quốc Tử Giám ghi nhận lượng khách hai ngày đầu kỳ nghỉ đạt khoảng 9.000 lượt, không cao như cùng kỳ năm trước. Lý giải từ ban quản lý là ngày 30/8 cấm đường và một phần là khách tập trung "cắm trại" chờ diễu binh hoặc đổ đến những điểm đặc biệt khác như Quảng trường Ba Đình, Nhà tù Hỏa Lò hay Triển lãm Quốc gia – nơi trưng bày thành tựu 80 năm của đất nước.

Thay đổi tư duy làm sản phẩm du lịch

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cho biết trong khi một số sản phẩm du lịch tận dụng tốt hiệu ứng sự kiện đại lễ 2/9 như đoàn tàu 5 Cửa Ô, Triển lãm Quốc gia, số khác gần như không có gì nổi bật. Điều này cho thấy các điểm đến lịch sử vẫn cần có một cách tiếp cận mới trong bối cảnh truyền thông mạng xã hội tác động mạnh, cần thay đổi tư duy hút khách.

"Chỉ cần thu hút nhóm khách trẻ đến check in cũng đủ tạo ra hiệu ứng lớn cho điểm đến", ông Tú nói. Đây cũng là quan điểm của đại diện Vietravel khi cho rằng các điểm du lịch lịch sử cần những cách tiếp cận khác, tăng trải nghiệm "kể chuyện - dẫn giải".

Từ hai sự kiện lớn là 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh, ông Phạm Anh Vũ cho rằng du lịch sự kiện – lịch sử, văn hóa, yêu nước hoàn toàn có tiềm năng để thu hút lượng khách khổng lồ. Tuy nhiên, doanh nghiệp lữ hành cũng cần đổi mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm và truyền thông để mỗi tour trở thành "hành trình cảm xúc, tự hào".

Riêng về du lịch Hà Nội, các chuyên gia trong ngành nhận thấy sau sự kiện đại lễ 2/9 sẽ mở ra nhiều cơ hội để thu hút lượng khách khổng lồ về thủ đô. Theo ông Hoàng Minh, đại diện một doanh nghiệp lữ hành ở Hà Nội, thành phố đã tung ra loạt sản phẩm mới, có sức hút dịp lễ, cho thấy tiềm năng du lịch của Hà Nội còn rất nhiều.

Nhìn lại thời điểm trước, các sản phẩm du lịch ở Hà Nội không có điểm nhấn thực sự, chủ yếu là các điểm tham quan với lịch trình truyền thống - ví dụ tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, city tour (tour nội đô), thăm bảo tàng, không đủ sức hút khách quay lại.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho biết Hà Nội với bề dày lịch sử, văn hóa có thể duy trì những chuỗi sự kiện lớn quanh năm để hấp dẫn khách. Tuy nhiên, điều quan trọng là có "kịch bản hay" và cách truyền tải hấp dẫn.

Ở góc độ khác, Triển lãm Quốc gia với chủ đề 80 năm thành tựu đất nước thu hút gần 4 triệu lượt khách tham quan sau 6 ngày mở cửa - con số chưa từng có ở bất kỳ triển lãm nào tại Việt Nam - cũng mở ra tiềm năng khai thác du lịch MICE (du lịch sự kiện). Sau khi tới triển lãm, ông Đạt chia sẻ "choáng ngợp" với quy mô của địa điểm này và khẳng định đây là trung tâm triển lãm mang tầm cỡ khu vực.

Nơi này có thể trở thành địa điểm triển lãm cho các sự kiện lớn về xe, công nghệ, thu hút cả nhà bán lẻ, khách hàng khắp thế giới đến tham dự. Ví dụ, hội chợ Canton Fair 2025 tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã thu hút gần 300.000 khách quốc tế với 170.000 khách lần đầu tham dự.

Trong khi đó, khách MICE chi tiêu gấp đôi so với khách du lịch thông thường, lưu trú dài ngày hơn do các hoạt động hội họp, triển lãm, theo Tổng cục Du lịch Singapore. Ông Đạt cho biết Paris là trung tâm sự kiện, triển lãm của châu Âu và các công ty lữ hành thường xuyên phải kiểm tra lịch sự kiện tại thành phố khi tổ chức tour. Nếu lỡ đặt vé máy bay vào các ngày có sự kiện lớn, việc tìm phòng khách sạn quanh điểm du lịch, trung tâm rất khó, thường phải chọn lưu trú ở điểm xa, đi lại không thuận tiện.

Với không gian, sức hút thấy rõ từ buổi triển lãm trong dịp 80 năm Quốc khánh, ông Đạt tin Hà Nội có thể trở thành trung tâm hút khách MICE của Đông Nam Á. Song song với đó, Triển lãm Quốc gia cũng sở hữu quy mô đủ lớn cho các đại nhạc hội tầm cỡ khu vực, mở ra cơ hội hút khách du lịch văn hóa, giải trí đến Việt Nam. Sự thành công của chính Hà Nội khi tổ chức hai đêm diễn của Blackpink trong năm 2024 là minh chứng rõ nhất cho lập luận này.

Cao điểm ngày 1/9, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước thu hút hơn một triệu lượt người.

Tuy nhiên, để đạt được điều này, ngành du lịch Hà Nội cũng cần nhìn nhận những tồn tại trong dịp A80. Ông Đạt cho biết lượng khách khổng lồ đổ đến thủ đô trong sự kiện tầm cỡ quốc gia nhưng website chính thức của thành phố đăng tải hướng dẫn lịch trình, gợi ý tham quan lưu trú chưa thiết thực, thông tin cập nhật chậm, không sát thực tế diễn ra. Các nguồn trên mạng nhiều nhưng tính xác thực thấp, dễ dẫn đến những trải nghiệm chưa tốt cho du khách. Ngoài ra, những hình ảnh xấu như tranh giành chỗ chờ diễu binh ít nhiều cũng để lại cảm xúc thiếu tích cực cho du khách dù chưa đến thành phố.

Sau hiệu ứng 80 năm Quốc khánh, đại diện các hãng lữ hành kỳ vọng du lịch Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm mới để cạnh tranh với sức hút từ điểm đến nước ngoài. Điều này phụ thuộc vào nỗ lực và sự sáng tạo của nhiều thành phần du lịch và Hà Nội là minh chứng cho khả năng thành công.

Tú Nguyễn