Công ty Ukraine phát triển drone cáp quang 'tầm bay 100 km'

Doanh nghiệp Ukraine thông báo đang phát triển drone cáp quang có tầm bay 100 km, gấp 4 lần thông thường, và dự kiến ra mắt sau vài tháng.

Volodymyr, đồng sáng lập công ty Fold chuyên sản xuất thiết bị bay không người lái (drone) cáp quang cho quân đội Ukraine, ngày 17/8 nói rằng họ đang chế tạo các mẫu drone cáp quang có tầm hoạt động từ 30 km trở lên, trong đó một số loại đạt tầm bay 40-50 km.

Fold ban đầu chỉ sản xuất drone cáp quang có tầm hoạt động 5 km rồi nâng lên 15-25 km, được coi là thông số tiêu chuẩn của loại vũ khí này. Theo Volodymyr, tăng tầm bay của drone cáp quang là điều rất cần thiết để thích ứng với biến động không ngừng trên chiến trường.

"Cuộc chiến hiện nay đã thay đổi. Chúng tôi đã khởi động quá trình nghiên cứu và phát triển drone cáp quang thế hệ thứ hai, dự kiến ra mắt phiên bản có tầm bay 50-100 km trong vài tháng tới", Volodymyr cho hay.

Drone cáp quang Stalker của Ukraine bay thử nghiệm hôm 10/7. Ảnh: AFP

Đại diện công ty Fold cho biết drone cáp quang thế hệ đầu phát huy hiệu quả trong năm ngoái, do vị trí hai bên còn gần nhau, đôi khi chỉ cách vài km và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiền tuyến giờ đã thay đổi khi binh sĩ hai bên lùi ra xa hơn.

"Tầm bay 10-15 km hiện không đủ để phá hủy các mục tiêu lớn", Volodymyr nhận định, thêm rằng drone cáp quang có tầm hoạt động 30 km trở lên sẽ phù hợp hơn trong giai đoạn hiện tại của xung đột.

Samuel Bendett, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Hải quân (CNA) của Mỹ, cho biết cả Nga và Ukraine đều chế tạo drone cáp quang có tầm hoạt động 40 km, thêm rằng có bằng chứng cho thấy phiên bản này đã được sử dụng trên tiền tuyến.

Ông nhận định hoàn toàn có thể tăng thêm tầm bay cho drone cáp quang, song cảnh báo điều này còn phụ thuộc vào kỹ năng của phi công và các yếu tố khác, chưa kể đến những thách thức về công nghệ và môi trường.

Tăng tầm hoạt động sẽ khiến drone phải mang theo cuộn dây cáp dài hơn, đồng nghĩa nguy cơ xảy ra sự cố cũng lớn hơn. Khối lượng của drone cũng tăng theo, buộc nhà sản xuất giảm kích cỡ đầu đạn để bù lại, khiến sức sát thương và hiệu quả chiến đấu bị suy giảm. Drone còn phải sử dụng bộ khung lớn hơn để chịu tải, làm đội chi phí chế tạo và khiến nó trở nên kém cơ động.

Drone cáp quang hiện được cả lực lượng Nga và Ukraine sử dụng, nhưng Moskva được cho là bên đầu tiên triển khai rộng rãi loại vũ khí này trên tiền tuyến từ giữa năm 2024.

Loại drone này được sử dụng ngày càng phổ biến nhờ miễn nhiễm hoàn toàn với các biện pháp tác chiến điện tử, kèm khả năng truyền hình ảnh chất lượng cao và ổn định, giúp người vận hành có thể điều khiển dễ dàng và chính xác hơn.

Phạm Giang (Theo Business Insider)