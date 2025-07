Hạng mục đăng ký: Công ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC THANH Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Phúc Thanh

 Làm việc thường xuyên với các mentor để góp ý, đánh giá, hoàn thiện giải pháp;

 Kết nối các chuyên gia lĩnh vực dịch tễ, AI trong và ngoài nước tư vấn chuyên môn, kỹ thuật cho dự án;

 Giới thiệu giải pháp cho tỉnh Bình Định hỗ trợ cho phòng chống dịch tại tỉnh;

 Tham gia chương trình HIS-COVID 2021 của TP HCM tổ chức và vào top 50 với giải pháp AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh SAR-CoV-2 dựa hình ảnh y khoa;

 Tham gia chương trình Y tế thông minh của Bộ Y tế tổ chức;

 Trình bày dự án 'Early disease warning system with support of AI, big data" tại diễn đàn kỹ sư châu Á - AFEO Disater Preparedness & Mitigation, topic Technology to Fight COVID-19 in AFEO;

 Top 3, MedTech and Healthcare Solution 2023 tại TechFest VietNam 2023 và Top 300 giải pháp Vietnam Innovation VIC 2023

 Đã có quyền SHTT và đăng ký sáng chế tại Việt Nam đã chấp nhận công bố đơn

 Đã có đăng ký sáng chế Mỹ UPSTO số đơn: 18/476.257

Lĩnh vực hoạt động: Thiết bị y tế và giải pháp Y tế số

Điểm mới

1. Giải pháp Y tế từ xa: Giải pháp tư vấn bệnh từ xa theo dõi các chỉ số sinh tồn người dân trong cộng đồng

Bộ giải pháp bao gồm:

 Thiết bị ngoại vi trực tuyến

 Các trạm telemedicine cao cấp đáp ứng đa dạng các nhu cầu

 Nền tảng phần mềm mạnh mẽ, đa tính năng và dễ sử dụng

Bộ phần mềm cho phép người sử dụng quản lý hồ sơ khám bệnh, kết nối với các thiết bị y tế, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực và thực hiện hội nghị truyền hình. Bộ ứng dụng bao gồm:

- Ứng dụng nền tảng, hỗ trợ đầy đủ các chức năng khám bệnh từ xa theo thời gian thực và lưu trữ lên PACS.

- Nền tảng PACS nhằm hỗ trợ lưu trữ, truy cập và chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh.

- Ứng dụng hội nghị truyền hình dành cho nhà cung cấp dịch vụ.

- Ứng dụng chuyên dùng để thăm khám bằng ống nghe từ xa.

Mục tiêu:

Chuẩn bị cho phòng dịch khi có dịch xảy ra, việc tư vấn và khám chữa bệnh không thể tiến hành trực tiếp được, trong khi bệnh nhân rất cần được tư vấn và khám chữa bệnh. Giải pháp không chỉ là nghe gọi trực tiếp từ Bác sĩ mà bác sĩ có thể xem trực tiếp tình trạng người bệnh qua dùng 1 số thiết bị thăm khám phù hợp bệnh lý; thân nhân người bệnh có thể xem hình ảnh, 1 số thông tin liên quan đến bệnh người thân của mình.

Mô hình tư vấn khám chữa bệnh từ xa bằng phương pháp dùng Telemedicine giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và khi có tư vấn từ bác sĩ dựa vào các kết luận ban đầu qua thăm khám Telemedicine thì có quyết định là ở lại địa phương, thực hiện các xét nghiệm liên quan hay chỉ cần uống thuốc, nếu cần thiết bác sĩ mới cho tư vấn để người bệnh đến các cơ sở y tế chuyên môn để làm các thủ tục theo quy định khám chữa bệnh của Bệnh viện và Phòng khám.

Dự án có thể chia sẻ các kết quả, ứng dụng cụ thể cho các Sở Y tế, cơ quan y tế các tỉnh thành trong nước và các tổ chức y tế ở nước ngoài có nhu cầu.

Kết quả mong đợi từ giải pháp:

• Người bệnh mãn tính, người cao tuổi, người cần theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu được tư vấn, khám chữa bệnh từ xa yên tâm điều trị;

• Nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ hỗ trợ người nhà sử dụng thành thạo các trang thiết bị tư vấn, khám chữa bệnh từ xa.

2. Giải pháp: AI.DFS hỗ trợ dự báo dịch bệnh cho y tế

Ứng dụng nhiều công nghệ mới như phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo

Tác động của dự án:

* Cơ quan quản lý y tế nắm bắt kịp thời thông tin chính xác theo thời gian thực các ca bệnh giúp lên các kịch bản khoanh vùng lây bệnh, cách ly, phong tỏa để dập dịch hiệu quả nhất.

* Người dân được bảo vệ, theo dõi, giám sát tình hình bệnh tật, có cơ hội được tầm soát, khám bệnh và chữa bệnh một cách tích cực, an toàn nhất, tránh để lây lan từ người bị nhiễm bệnh vào cộng đồng dân cư, gây mất an toàn sức khỏe khu vực dân cư có người bị nhiễm bệnh đi qua.