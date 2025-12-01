Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ tạm thay người điều hành

Tổng giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật - an toàn, quản đốc phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ phải làm việc với cơ quan chức năng nên tạm thời được thay thế.

Thông tin từ Tổng công ty phát điện 2 (Genco2 - Công ty mẹ của Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ) ngày 1/12, hiện tại một số cá nhân của Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Ba Hạ làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu nên không thể điều hành hoạt động liên tục của công ty. Do đó, để duy trì sự ổn định trong sản xuất và quản lý, Hội đồng quản trị công ty có Nghị quyết bố trí nhân sự tạm thời thay thế. Quyết định này không ảnh hưởng đến chức vụ của các cá nhân đang vắng mặt.

Hồ thủy điện sông Ba Hạ xả lũ ngày 19/11. Ảnh: Thái An

Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Hữu Phúc sẽ tạm thời điều hành các hoạt động của Ban điều hành công ty và nhận ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện pháp luật trong thời gian Tổng giám đốc là ông Nguyễn Đức Phú nghỉ phép và tham gia làm việc với cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn, được tạm thời giao thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phòng Kỹ thuật - An toàn thay cho Trưởng phòng.

Ông Nguyễn Hồng Việt - Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư, nguyên là Trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn cũ, tạm thời được giao kiêm chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình Vũ trong công tác điều hành, giải quyết các công việc về Kỹ thuật - An toàn. Đặc biệt, công việc này tập trung vào các vấn đề liên quan tới Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành, tạm thời được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Phân xưởng vận hành thay cho Quản đốc.

Các hồ chứa điều tiết lũ trên lưu vực sông Ba (Đắk Lắk). Đồ hoạ: Hoàng Khánh

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được thành lập năm 2007 và trở thành công ty đại chúng từ 2008. Doanh nghiệp quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ công suất thiết kế 220 MW, sản lượng điện trung bình khoảng 601,7 triệu kWh/năm.

Hồ chứa nằm trên sông Ba, thuộc địa phận huyện Sông Hinh (Phú Yên cũ) nay là Đăk Lăk và huyện Krông Ba (Gia Lai), với lưu vực khoảng 11.115 km2.

Đợt mưa lũ kéo dài ở miền Trung, hồ thủy điện Sông Ha Bạ tiến hành xả lũ với lượng nước kỷ lục, có thời điểm lên đến 16.100 m3/s (vào chiều 19/11). Khi đó, trả lời VnExpress, ông Nguyễn Đức Phú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết trong hai đợt cắt lũ, thủy điện đã lần lượt giảm cho hạ du 93 triệu m3 và 53 triệu m3 nước.

Theo ông, mức xả 16.100 m3/s vượt lịch sử, nhưng đúng quy trình được duyệt. Nếu không xả, hồ chứa có nguy cơ vượt giới hạn kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng cho cả thượng lưu lẫn hạ du.

Lê Tuyết - Bùi Toàn