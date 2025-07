Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ thông tin quốc tế - ITS

Hạng mục đăng ký: Công ty

Với định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, Công ty ITS đã có nhiều đóng góp nổi bật và thiết thực cho cộng đồng AI, thể hiện qua các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, phổ cập công nghệ, cũng như thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn.

Những đóng góp tiêu biểu



- Phát triển nền tảng AI Việt hóa và ứng dụng sâu theo ngành: ITS là một trong số ít doanh nghiệp xây dựng thành công hệ sinh thái AI ứng dụng toàn diện trong lĩnh vực giao tiếp doanh nghiệp. Thông qua nền tảng CpaaS (Communication Platform as a Service) - giải pháp giao tiếp hợp nhất có bản quyền tại Việt Nam - ITS đã Việt hóa và nội địa hóa nhiều công nghệ, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận AI với chi phí tối ưu và hiệu quả vượt trội.



- Thúc đẩy ứng dụng AI giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên: ITS là một trong những công ty đi tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển AI giọng nói với các sản phẩm tiêu biểu như Callbot, Voice Biometrics và Smart IVR. Các nghiên cứu về Speech-to-Text và Text-to-Speech của ITS cũng được công nhận với các giải thưởng cao nhất tại cuộc thi VLSP 2021 và 2022. Các giải pháp này có độ phủ ứng dụng trên rất nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, giáo dục cho đến hỗ trợ người khuyết tật ...



- Tiên phong trong công nghệ AI cho tổng đài thông minh: Các giải pháp tổng đài ứng dụng AI như Callbot, Chatbot AI, Smart IVR của ITS đã góp phần hiện đại hóa hạ tầng chăm sóc khách hàng tại Việt Nam. Những giải pháp này không chỉ giảm tải cho tổng đài viên mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí vận hành.



- Cung cấp công cụ AI phục vụ Chuyển đổi số toàn diện: ITS nghiên cứu và xây dựng các công cụ AI trên hầu hết các nền tảng như kênh thoại, chat, nhận diện giọng nói, vân tay, chữ ký, chuyển đổi tài liệu sang dạng số hóa ...



- Hợp tác và chia sẻ tri thức AI: ITS thường xuyên hợp tác với các doanh nghiệp bạn, đồng thời phối hợp với các trường Đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Điện lực... trong việc hỗ trợ các sinh viên công nghệ có môi trường thực tập và học việc hiệu quả, giúp nâng cao trình độ và kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Nhiều sinh viên của các trường này đã tiếp tục làm việc tại ITS sau khi tốt nghiệp và dần có chỗ đứng vững chắc trong công ty.



Các sản phẩm và giải pháp của ITS không chỉ theo kịp xu hướng công nghệ của Việt Nam và thế giới mà còn giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm chi phí và chuyển đổi số hiệu quả.

Thành tích



- Giải Chuyển đổi số VDA Award 2021: Tổng đài trợ lý ảo Callbot và Voice Biometrics (2 giải)



- Giải Sao Khuê 2021: Voice Biometrics



- Giải Smart City 2021: Tổng đài trợ lý ảo Callbot



- Giải Best Solutions 2021: Giải pháp AI Automation Marketing



- Giải nhất VLSP 2021: Speech-to-Text và Text-to-Speech



- Giải Sao Khuê 2022: AI Smart Call Brandname (giải pháp Callbot + Smart IVR + Voice Brandname)



- Giải Smart City 2022: Thanh toán bằng giọng nói Voicepay



- Giải nhất và nhì VLSP 2022: Speech-to-Text và Text-to-Speech

Sản phẩm/giải pháp AI tiêu biểu:

- Nền tảng kết nối toàn diện, giao tiếp tối ưu dành cho doanh nghiệp - CpaaS (Chứng nhận bản quyền số 0999/2025/QTG): Bộ Phần mềm Kết nối toàn diện, giao tiếp tối ưu dành cho doanh nghiệp (CpaaS) là nền tảng cung cấp các giải pháp giao tiếp thông minh tích hợp dành cho doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, giảm chi phí và tăng cường hiệu quả kinh doanh thông qua nhiều kênh giao tiếp như Tổng đài ảo, tin nhắn ZNS, tổng đài tư vấn viên ảo, tổng đài chatbot tự động hay cuộc gọi qua video.

- Phần mềm Trí tuệ nhân tạo chuyển đổi giọng nói thời gian thực AI Voice Changer (Chứng nhận bản quyền số 0494/2025/QTG): Phần mềm chuyển đổi giọng nói của một người sang giọng mẫu theo thời gian thực.

- Tổng đài tư vấn viên ảo Callbot (Chứng nhận bản quyền số 2011/2020/QTG): Hệ thống hoạt động tự động và có khả năng giao tiếp thông qua kênh thoại, người dùng tương tác với hệ thống bằng cách sử dụng giọng nói và hệ thống sẽ thực hiện các nhiệm vụ một cách tự động.

- Tổng đài Smart IVR (Chứng nhận bản quyền số 2807/2022/QTG): Tổng đài tương tác tự động với khách hàng bằng cả giọng nói và phím bấm. Người dùng có thể dễ dàng tạo các kịch bản tổng đài mà không cần thao tác với một dòng code nào.

- Phần mềm xử lý ngôn ngữ Speech-to-Text – Text-to-Speech (Chứng nhận bản quyền số 5531/2022/QTG): Giải pháp chuyển đổi giọng nói thành văn bản và đọc các đoạn văn bản với chất lượng giọng gần giống con người.

- Xác minh giọng nói qua Tổng đài Voice KYC (Chứng nhận bản quyền số 3834/2021/QTG): Giải pháp xác thực giọng nói trên nền tảng thoại tổng đài viễn thông

- Tổng đài Chatbot AI (Chứng nhận bản quyền số 0564/2022/QTG): Có khả năng tự học hoặc được huấn luyện bằng dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng, bán hàng...

- Số hóa văn bản tài liệu OCR Realdoc (Chứng nhận bản quyền số 3222/2022/QTG): Nhận diện chữ viết tay và các loại văn bản, giúp tăng tốc độ xử lý tài liệu một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí.