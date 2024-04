Công tố viên nói ông Trump phạm luật, gian lận bầu cử năm 2016

Công tố viên New York nói ông Trump phạm luật và gian lận bầu cử khi chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Daniels năm 2016, cựu tổng thống bác bỏ.

"Đây là âm mưu được lên kế hoạch, phối hợp và thực hiện trong thời gian dài nhằm tác động cuộc bầu cử năm 2016, giúp Donald Trump đắc cử bằng cách chi tiền trái phép để bịt miệng những người muốn lên tiếng về hành vi xấu của ông ấy", công tố viên Matthew Colangelo nói ngày 22/4 tại tòa hình sự Manhattan, nơi xét xử cựu tổng thống vụ chi tiền bịt miệng.

"Đó rõ ràng là gian lận bầu cử", ông Colangelo cho biết, thêm rằng bồi thẩm đoàn sẽ thấy ông Trump vạch kế hoạch chi tiết như thế nào trong các cuộc trò chuyện được ghi âm và lời khai từ nhân chứng.

Ông Trump mặc vest tối màu, đeo cravat xanh dương, ngồi theo dõi quá trình luận tội, thỉnh thoảng trao đổi với luật sư của mình. Một nhân viên Mật vụ ngồi ngay cạnh cựu tổng thống để bảo vệ ông.

Todd Blanche, luật sư đại diện cựu tổng thống, bác bỏ cáo buộc, cho rằng ông Trump không phạm luật và công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg ngay từ đầu không nên điều tra sự việc.

"Không có gì sai khi cố gắng tìm cách tác động đến cuộc bầu cử. Đó gọi là dân chủ", ông Blanche nói.

Bồi thẩm đoàn cũng lắng nghe lời khai từ nhân chứng đầu tiên trong vụ truy tố là David Pecker, cựu giám đốc điều hành công ty truyền thông American Media. Công tố viên mô tả Pecker đã tham gia kế hoạch "tóm và diệt" nhằm bịt miệng những người có thể tung thông tin bất lợi về ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2016. Tòa sau đó kết thúc phiên xử và sẽ tiếp tục làm việc ngày 23/4.

Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu với truyền thông tại tòa hình sự Manhattan, New York ngày 22/4. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống 77 tuổi đang bị xét xử với cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm Stormy Daniels, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cuộc điều tra do Bragg phụ trách. Cáo trạng công bố tháng 4/2023 liệt kê 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh đối với ông Trump.

Quy trình xét xử bắt đầu từ ngày 15/4, do thẩm phán tòa tối cao New York Juan Merchan chủ tọa. Ông Merchan đã thiết lập bồi thẩm đoàn 12 thành viên và bắt đầu luận tội ông Trump. Mặc dù làm giả hồ sơ kinh doanh là tội nhẹ, nó bị coi là trọng tội cấp E nếu được thực hiện để che giấu tội khác. Cấp E là mức trọng tội thấp nhất ở New York, có thể bị phạt tới 4 năm tù.

Đây là một trong 4 vụ truy tố mà ông Trump, ứng viên hàng đầu chạy đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa, phải đối mặt. Ông còn bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 dẫn đến vụ bạo loạn Đồi Capitol, can thiệp bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang Georgia và giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng. Cựu tổng thống bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là nỗ lực từ phe Dân chủ nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ông.

Quá trình xét xử sẽ kéo dài ít nhất 6 tuần và Trump phải có mặt tại tòa 4 ngày làm việc mỗi tuần, trừ các thứ tư. Nếu bị kết án, ông có khả năng phải đối mặt với án tù, nhưng các nhà quan sát pháp lý cho rằng điều này khó xảy ra. Cáo buộc chi tiền bịt miệng cũng được cho là ít hệ lụy đến ông Trump nhất, do nhiều thông tin liên quan đã xuất hiện từ năm 2018.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)