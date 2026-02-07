Công nghiệp quốc phòng 'chuyển từ mua sắm sang tự chủ sản xuất'

Đại hội XIV định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng, chuyển từ mua sắm là chính sang tự sản xuất để tăng tiềm lực quốc phòng, an ninh và phục vụ hiện đại hóa đất nước.

Chiều 7/2, đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, trình bày chuyên đề Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Qua các giai đoạn cách mạng, tư duy và nhận thức của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc không ngừng được bổ sung, phát triển, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn.

Theo ông, thế giới đang trải qua những biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng đứng trước nhiều thách thức mới. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột và chiến tranh diễn ra ở nhiều khu vực với hình thức ngày càng đa dạng, quyết liệt. Các quốc gia tăng ngân sách quốc phòng, đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, chạy đua vũ trang trở thành xu thế phổ biến.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá lớn về khoa học, công nghệ quân sự. Sự xuất hiện của máy bay không người lái, bom thông minh, tên lửa công nghệ cao đã làm thay đổi căn bản tổ chức quân đội, hình thái và phương thức tiến hành chiến tranh. Không gian tác chiến mở rộng trên các lĩnh vực bộ, không, biển, không gian mạng và vũ trụ, với phương thức và lực lượng tham gia ngày càng phức tạp.

Sau 40 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế và niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Đại hội XIV xác định bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bộ trưởng cho biết Đại hội XIV xác định đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Cùng với tính lưỡng dụng và hiện đại đã được khẳng định từ các kỳ đại hội trước, Đại hội XIV bổ sung yêu cầu phát huy mạnh mẽ nội lực, tiến tới tự chủ chiến lược trong toàn bộ quá trình từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và phát triển, gắn với đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao.

Đại tướng nhấn mạnh Quân đội sẽ làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao. Sản phẩm công nghiệp quốc phòng được định hướng phát triển đa dạng, có tính lưỡng dụng, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chuyển từ cơ bản là mua sắm sang tự chủ, tự sản xuất, và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Giang Huy

Đại hội XIV đồng thời xác định tăng cường quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, lấy xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc làm then chốt; thực hiện phòng thủ chủ động, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong.

Cùng với đó, quy hoạch tổng thể thế trận quốc phòng được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước và từng địa phương, phù hợp với địa giới hành chính mới và các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến hiện đại.

Đại hội XIV cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền và trên biển; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương.

Quân đội sẽ phát triển theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động và sản xuất. Tổ chức tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu hợp lý giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại miền Bắc, Trung, Nam.

Quân đội cũng đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tham gia hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh; mở rộng hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, những nội dung trên thể hiện sự phát triển tư duy mới của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Sơn Hà