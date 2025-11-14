Công chức Hải Phòng được tăng thu nhập theo hiệu quả công việc

Cán bộ, công chức, viên chức tại TP Hải Phòng sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm tối đa 0,8 lần, tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều 13/11, tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP Hải Phòng thông qua nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, hội được giao nhiệm vụ và biên chế do thành phố quản lý.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng hệ số thu nhập tăng thêm 0,8; hoàn thành nhiệm vụ là 0,6. Với viên chức, hai mức tương ứng là 0,6 và 0,4. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị.

Cán bộ TP Hải Phòng trao đổi với người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghi Dương. Ảnh: Lê Tân

Thời gian chi trả thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2025 đến hết 31/12/2026, sử dụng nguồn kinh phí từ phần cải cách tiền lương còn dư của thành phố. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 (trước sáp nhập với Hải Dương), việc chi trả thu nhập tăng thêm được áp dụng theo nghị quyết đã ban hành năm 2023.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, Hải Phòng có khoảng 12.000 cán bộ, công chức và khoảng 65.000 viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, dự kiến cần hơn 4.600 tỷ đồng để thực hiện nghị quyết trong năm 2025-2026.

Đề án về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức của TP Hải Phòng được xây dựng từ năm 2022, căn cứ vào chính sách tiền lương, ngân sách và đặc biệt là Nghị quyết số 35/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng. Chính sách này được duy trì khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 226/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Cụ thể, sau khi ngân sách thành phố bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành, HĐND TP Hải Phòng được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và cho phép ngân sách cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Mức chi không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.

Với nghị quyết này, cán bộ, công chức, viên chức Hải Phòng có thêm khoản tiền không nhỏ để chi tiêu. Trước Hải Phòng, TP HCM đã ban hành nghị quyết về vấn đề này từ năm 2018, Hà Nội từ năm 2024, TP Đà Nẵng đang xây dựng.

Lê Tân