Công chức được đánh giá theo thang điểm 100

Chính phủ ngày 21/12 ban hành Nghị định 335 về đánh giá, xếp loại chất lượng với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

Nghị định quy định, công chức sẽ được theo dõi, đánh giá, xếp loại theo thang điểm 100, gồm tiêu chí chung (30 điểm) và kết quả công việc (70 điểm).

Trong đó, tiêu chí chung là phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa thực thi công vụ, ý thức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm.

Tiêu chí sản phẩm hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ được chấm tối đa 70 điểm, gồm số lượng, chất lượng, tiến độ.

Số lượng được xác định bằng tỷ lệ sản phẩm/công việc hoàn thành so với được giao trong tháng hoặc quý.

Chất lượng được xác định bằng tỷ lệ sản phẩm/công việc hoàn thành đạt yêu cầu về nội dung. Nếu có sai sót lớn về nội dung, công chức bị trừ 25% điểm chất lượng, trừ trường hợp do nguyên nhân khách quan.

Tiến độ được xác định bằng tỷ lệ sản phẩm/công việc hoàn thành đạt tiến độ so với được giao. Mỗi lần chậm tiến độ, công chức bị trừ 25% điểm của phần này.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Công thức tính điểm kết quả công việc của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Trong đó, (a) là điểm phần trăm số lượng công việc; (b) là điểm chất lượng; (c) là điểm tiến độ hoàn thành công việc.

Công thức tính điểm kết quả công việc của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Trong đó, (a) là điểm số lượng; (b) là điểm kết quả; (c) là điểm tiến độ; (d) là điểm kết quả lĩnh vực được giao quản lý; (đ) là điểm khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ; (e) là điểm năng lực tập hợp, đoàn kết.

Nếu đơn vị có tất cả công chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, công chức là lãnh đạo sẽ được tính 100% điểm số ở phần này; nếu có công chức dưới quyền không hoàn thành nhiệm vụ, được tính 50% số điểm.

Đơn vị hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đúng thời hạn, chất lượng, có sáng kiến, công chức quản lý được tính 100% điểm ở phần này; nếu còn chậm trễ kéo dài, chỉ được tính 50% số điểm.

Đơn vị duy trì môi trường làm việc đoàn kết, công chức được tính 100% điểm số; có khiếu nại, kiến nghị, mất đoàn kết nội bộ kéo dài, chỉ được 50% điểm số.

Chính phủ quy định bốn mức xếp loại công chức, gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 90 điểm); hoàn thành tốt nhiệm vụ (70-90 điểm); hoàn thành nhiệm vụ (50-70 điểm); không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm).

Đồng thời, công chức bị đánh giá suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; bị khiển trách trở lên; cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý liên quan tham ô, tham nhũng, lãng phí, cũng bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị định có hiệu lực từ 1/1/2026.

Vũ Tuân