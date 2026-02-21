'Công chúa tuyết' Eileen Gu: 'Tôi giống bao cát của chính trị Mỹ'

Nữ VĐV 22 tuổi Eileen Gu đáp trả Phó tổng thống Mỹ JD Vance, và cho rằng nhiều người có vấn đề với cô vì họ ghét Trung Quốc

Sau vòng loại halfpipe nữ tại Olympic mùa Đông 2026 ở Livigno (Italy), Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) phải dành phần lớn thời gian trả lời về những chỉ trích từ Mỹ, thay vì nói về chuyên môn. Nữ VĐV Trung Quốc chỉ đứng thứ năm ở vòng loại, dù là hạt giống số một.

Khi được hỏi liệu có thấy bản thân giống bao cát trong tranh cãi chính trị ở Mỹ không, Gu trả lời: "Có. Rất nhiều VĐV thi đấu cho một quốc gia khác. Nhưng người ta chỉ có vấn đề với tôi, vì họ gom Trung Quốc thành một khối, và họ đơn giản là ghét Trung Quốc".

Eileen Gu tại vòng loại nội dung halfpipe nữ, Olympic mùa Đông ở Công viên tuyết Livigno, thung lũng Valtellina, xứ Lombardy, Italy tối 19/2/2026. Ảnh: AP

Gu cũng cho rằng thành tích của cô là một nguyên nhân khiến tranh cãi trở nên gay gắt. "Và còn vì tôi chiến thắng nữa", cô nói. "Nếu tôi không thi đấu tốt, có lẽ họ cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, và với tôi điều đó cũng không sao cả. Ai cũng có quyền có ý kiến riêng".

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói trên Fox News rằng ông hy vọng một người lớn lên ở Mỹ sẽ muốn thi đấu cho Mỹ. Đáp lại, Gu nói cô không cảm thấy bị xúc phạm. "Tôi thấy được khen đấy chứ. Cảm ơn, JD nhé. Dễ thương thật", cô nói với nụ cười ẩn ý.

Eileen Gu sinh tại Mỹ nhưng thi đấu cho Trung Quốc, quê hương của mẹ cô. Cô là gương mặt nổi bật nhất của đoàn thể thao Trung Quốc tại Olympic mùa Đông 2026. Trước đó, tại Olympic Bắc Kinh 2022, cô giành huy chương cho chủ nhà ở cả ba nội dung big air, slopestyle và halfpipe, gồm hai vàng và một bạc.

Tại vòng loại halfpipe nữ tối 19/2 ở Livigno, Gu gặp sự cố ở lượt đầu khi ngã trong điều kiện tuyết rơi. Đứng trước nguy cơ bị loại, cô thực hiện lượt hai đạt 86,50 điểm, để đứng thứ năm và giành quyền vào chung kết ngày 21/2. Cô được đánh giá là ứng viên giành huy chương, nhưng không dễ bảo vệ chức vô địch.

Chia sẻ về lịch đấu dày đặc, Gu nói cô là người duy nhất trong nhóm còn tranh tài. "Điều đó có nghĩa là tôi vừa trải qua hai tuần với lượng adrenaline lớn nhất và cả những lúc tụt xuống thấp nhất trong đời mình, trong khi mọi người khác thì sung sức", cô chia sẻ.

Gu nhấn mạnh cô tự lựa chọn thử thách này, khi tiếp tục đăng ký ba nội dung tại Olympic 2026. "Đây là món cược của chính tôi vào bản thân, nên tôi không phàn nàn", đại diện Trung Quốc nói thêm. "Tôi chỉ đang vẽ ra bức tranh thực tế về những khó khăn mình đang trải qua mà người khác có thể không có".

Khi được hỏi về vấn đề an toàn cá nhân, Gu tiết lộ một sự việc xảy ra tại Mỹ năm ngoái, khi cô bị tấn công ở trường Đại học. "Không phải bởi một sinh viên Stanford, mà là một người đã đến và tấn công tôi giữa ban ngày", cô kể lại. "Rồi ký túc xá của chúng tôi cũng bị trộm. Chuyện khá nghiêm trọng".

Tại chính vòng loại halfpipe, có những trường hợp tương tự. VĐV Zoe Atkin của Anh dẫn đầu với 91,50 điểm, sinh trưởng ở Massachusetts (Mỹ). Điều này cho thấy việc VĐV thi đấu cho quốc gia khác nơi sinh không phải là hiếm trong thể thao đỉnh cao, trong đó có Mỹ.

Gu sẽ thi chung kết halfpipe ngày áp chót của Olympic 2026, tối 21/2.

