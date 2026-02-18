Phó tổng thống Mỹ không ủng hộ Eileen Gu thi đấu cho Trung Quốc

Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói ông chỉ cổ vũ các VĐV tự nhận là người Mỹ tại Olympic mùa Đông 2026, trong đó không có 'Công chúa tuyết' Eileen Gu.

Trong cuộc phỏng vấn trên Fox News ngày 17/2, người dẫn chương trình Martha MacCallum hỏi ông Vance về trường hợp VĐV trượt tuyết tự do Eileen Gu, người sinh ra và lớn lên tại San Francisco nhưng thi đấu cho Trung Quốc. Bà hỏi: "Ông nghĩ tư cách của cô ấy nên như thế nào? Có nên thay đổi không?".

Trả lời, Phó tổng thống Mỹ 41 tuổi nói ông không biết tư cách của Gu nên thế nào, vì đó là việc của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Vì thế, ông không muốn xen vào chuyện đó.

"Tôi chỉ nghĩ rằng một người lớn lên ở Mỹ, được hưởng lợi từ hệ thống giáo dục của chúng ta, từ những quyền tự do và giá trị khiến đất nước này trở nên tuyệt vời, thì tôi hy vọng họ sẽ muốn thi đấu cho Mỹ", ông Vance nói thêm. "Tôi sẽ chỉ cổ vũ cho các VĐV Mỹ, gồm những người tự nhận bản thân là người Mỹ".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói về VĐV trượt tuyết tự do Trung Quốc Eileen Gu. Ảnh: Reuters

Trước đó, bà MacCallum nói rằng nhiều người Mỹ coi việc Gu thi đấu cho Trung Quốc là hành động phản quốc, đồng thời nhắc đến vấn đề nhân quyền của Trung Quốc.

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng), 22 tuổi, sinh trưởng tại San Francisco, bang California, có mẹ là người Trung Quốc nhập cư và bố là người Mỹ. Cô học Đại học Stanford và từ năm 2019 đại diện Trung Quốc thi đấu quốc tế. Cô từng nói: "Khi ở Trung Quốc tôi là người Trung Quốc. Còn khi ở Mỹ tôi là người Mỹ".

Tại Olympic mùa Đông 2026 ở Italy, Gu đã giành hai HC bạc nội dung slopestyle và big air. Còn tại Thế vận hội mùa Đông 2022, cô đoạt hai HC vàng và một HC bạc cho Trung Quốc. Gu hiện là VĐV có thu nhập lao cao nhất tại Olympic mùa Đông 2026, lên tới 23 triệu USD, chủ yếu nhờ các hợp đồng tài trợ tại Trung Quốc.

Gu được người hâm mộ Trung Quốc gọi là "Công chúa tuyết", thường là tâm điểm mạng xã hội Weibo mỗi khi cô thi đấu. VĐV 22 tuổi từng bị một số nhà bình luận tại Mỹ chỉ trích vì quyết định thi đấu cho Trung Quốc. Cô cho biết từng bị tấn công tại khuôn viên trường đại học, nhận lời đe dọa và thường xuyên bị đặt câu hỏi liên quan đến chính trị thay vì chuyên môn thể thao.

Báo Mỹ Mediaite cũng đề cập việc một số VĐV Mỹ bày tỏ cảm xúc lẫn lộn khi thi đấu cho đội tuyển Mỹ. Tổng thống Donald Trump trước đó từng chỉ trích VĐV Hunter Hess, gọi anh là kẻ thua cuộc, sau khi Hess nói có cảm xúc hỗn độn về việc đại diện Mỹ.

Ông Vance làm Phó tổng thống Mỹ từ ngày 20/1/2025, dưới quyền ông Trump. Chính trị gia 41 tuổi có mặt tại Olympic mùa Đông ở Italy tuần trước, dự lễ khai mạc và thậm chí bị la ó.

Gu sẽ thi nội dung cuối cùng của cô tại Olympic 2026, là halfpipe, với vòng loại diễn ra ngày 19/2 và chung kết ngày 21/2.

Hoàng An (theo Mediaite, Daily Mail)