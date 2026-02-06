Công bố Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Toàn văn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm Nghị quyết Đại hội, Báo cáo Chính trị, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và Báo cáo về Điều lệ Đảng, được Văn phòng Trung ương Đảng công bố tối 6/2.

Văn phòng Trung ương Đảng tối 6/2 đã công bố toàn văn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nghị quyết đánh giá với ý chí và khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, lãnh đạo đất nước đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, với nhiều điểm sáng nổi bật.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng duy trì ở mức cao. Lạm phát, bội chi ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu nợ công được kiểm soát tốt; thặng dư thương mại liên tục ở mức cao; thị trường trong nước phát triển mạnh. Các nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực nhà nước, được huy động và sử dụng hiệu quả hơn. Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài và các tổ chức tín dụng yếu kém đã được xử lý, đạt kết quả tích cực. Công tác phòng, chống và kiểm soát đại dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, đạt nhiều kết quả nổi bật. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đạt những kết quả mang tính đột phá.

Về 40 năm đổi mới, Nghị quyết nhấn mạnh đây là sự nghiệp vĩ đại mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa to lớn, mở ra kỷ nguyên mới và nâng cao vị thế đất nước. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

200 ủy viên Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội, tháng 1/2026. Ảnh: Giang Huy

Đại hội xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 28% GDP; tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP. Chỉ số phát triển con người phấn đấu đạt 0,8; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe tối thiểu 68 năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%. Tỷ lệ hộ nghèo duy trì mức giảm 1-1,5% mỗi năm, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất.

Nghị quyết xác định mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nền văn hóa Việt Nam được xây dựng và phát triển theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Đại hội nhấn mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và các ngành mũi nhọn phù hợp với nguyên tắc thị trường, chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đại hội khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước.

Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể và trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Ba đột phá chiến lược được xác định gồm đột phá về thể chế phát triển; chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện đồng bộ và tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đại hội XIV thống nhất không bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ, làm cơ sở báo cáo và đề xuất bổ sung, sửa đổi cùng với Cương lĩnh xây dựng đất nước tại Đại hội XV, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng.

Đại hội cũng thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Vũ Tuân