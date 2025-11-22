Công an xử lý 2 hai người đăng tin 'vỡ đập thủy lợi' sai sự thật

Nhiều người dân vùng lũ Khánh Hòa hoang mang trước thông tin vỡ đập lan truyền trên mạng; công an xác định là sai sự thật.

Ngày 22/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Khánh Hòa) đã làm việc với hai chủ tài khoản, nam 35 tuổi và nữ 37 tuổi, cùng trú huyện Cam Lâm. Họ thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bài, đăng đính chính và cam kết không tái phạm.

Mưa lớn khiến Khánh Hòa ngập lụt nhiều nơi những ngày qua. Ảnh: Bùi Toàn

Trưa 21/11, mạng xã hội xuất hiện các tin "vỡ đập Am Chúa", "vỡ đập Suối Dầu", "Tin khẩn, người dân khu vực Chợ Ga, Nha Trang bắt buộc phải di dời", gây hoang mang trong bối cảnh người dân địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng của mưa lụt. Công an cho biết đây là thông tin sai sự thật, dễ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng tới công tác phòng chống thiên tai và lực lượng đang ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mưa lũ ở miền Trung đến nay làm 45 người chết. Đăk Lăk thiệt hại nặng nhất với 17 người; Khánh Hòa 14 người; Lâm Đồng 5 người; Gia Lai 3 người; Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 người; còn 9 người mất tích.

Mưa lũ khiến 945 nhà hư hỏng, hơn 28.400 nhà ngập (Gia Lai 6.500; Đăk Lăk 11.500; Khánh Hòa 10.400).

