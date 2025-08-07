Công an trình diễn lực lượng quanh Hồ Gươm lúc rạng sáng

5h sáng 7/8, Công an Hà Nội tổ chức tổng duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành ngày hội Vì Thủ đô bình yên, ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sự kiện diễn ra trên các tuyến phố quanh Hồ Gươm. Dẫn đầu là khối diễu binh, diễu hành, rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.