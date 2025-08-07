Công an trình diễn lực lượng quanh Hồ Gươm lúc rạng sáng

5h sáng 7/8, Công an Hà Nội tổ chức tổng duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành ngày hội Vì Thủ đô bình yên, ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Sự kiện diễn ra trên các tuyến phố quanh Hồ Gươm. Dẫn đầu là khối diễu binh, diễu hành, rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5h sáng 7/8, Công an Hà Nội tổ chức tổng duyệt cho lễ diễu binh, diễu hành ngày hội Vì Thủ đô bình yên, ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Sự kiện diễn ra trên các tuyến phố quanh Hồ Gươm. Dẫn đầu là khối diễu binh, diễu hành, rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khối xe dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông. Thông thường, đoàn môtô chuyên dụng này có nhiệm vụ dẫn đường, mở đường cho các đoàn xe ưu tiên, bảo vệ đoàn và ứng biến nhanh trong các tình huống phức tạp. Xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tương đương với ôtô như: hệ thống đèn LED, hệ thống phanh đĩa, lốp xe chuyên dụng.
Khối xe dẫn đoàn của lực lượng cảnh sát giao thông. Thông thường, đoàn môtô chuyên dụng này có nhiệm vụ dẫn đường, mở đường cho các đoàn xe ưu tiên, bảo vệ đoàn và ứng biến nhanh trong các tình huống phức tạp. Xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tương đương với ôtô như: hệ thống đèn LED, hệ thống phanh đĩa, lốp xe chuyên dụng.
Màn trình diễn của hàng chục ôtô dẫn đoàn chạy thành hàng trên phố. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô.
Màn trình diễn của hàng chục ôtô dẫn đoàn chạy thành hàng trên phố. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm, gắn với nhiệm vụ A80, thể hiện quyết tâm của Công an Hà Nội trong việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô.
Các xe bọc thép RAM-2000 phô diễn trong buổi tổng duyệt, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm quanh Hồ Gươm.
Các xe bọc thép RAM-2000 phô diễn trong buổi tổng duyệt, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm quanh Hồ Gươm.
Xe chuyên dụng chở theo các thiết bị của lực lượng cảnh sát cơ động.
Xe chuyên dụng chở theo các thiết bị của lực lượng cảnh sát cơ động.
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng trên xe bán tải, giơ tay chào điều lệnh khi đi qua khán đài. Đây là dòng xe bán tải nhỏ gọn, thuận tiện, cơ động trong quá trình di chuyển làm nhiệm vụ. Ảnh: Lam Thanh
Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng trên xe bán tải, giơ tay chào điều lệnh khi đi qua khán đài. Đây là dòng xe bán tải nhỏ gọn, thuận tiện, cơ động trong quá trình di chuyển làm nhiệm vụ. Ảnh: Lam Thanh
Dàn xe thùng của khối cảnh sát trại giam, tạm giam Công an thành phố. Đây là các xe chuyên dụng, có thùng sắt khóa kín đằng sau dùng để chở bị can, bị cáo hoặc trưng dụng trong các trường hợp khác.
Dàn xe thùng của khối cảnh sát trại giam, tạm giam Công an thành phố. Đây là các xe chuyên dụng, có thùng sắt khóa kín đằng sau dùng để chở bị can, bị cáo hoặc trưng dụng trong các trường hợp khác.
Dàn xe tuần tra kiểm soát của công an xã, phường diễu hành trên đường Đinh Tiên Hoàng. Sau khi sắp xếp, Hà Nội có 126 đơn vị công an xã, phường.
Dàn xe tuần tra kiểm soát của công an xã, phường diễu hành trên đường Đinh Tiên Hoàng. Sau khi sắp xếp, Hà Nội có 126 đơn vị công an xã, phường.
33 khối diễu hành gồm cảnh sát cơ động, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, kỹ thuật hình sự, đặc nhiệm...
33 khối diễu hành gồm cảnh sát cơ động, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, kỹ thuật hình sự, đặc nhiệm...
Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ rạng sáng. Khối diễu hành gồm các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đã tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm từ rạng sáng. Khối diễu hành gồm các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Một tình huống giả định về việc các thanh niên phóng xe máy lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên đường phố. Nữ cảnh sát giao thông trong lúc tuần tra đã nhận lệnh trấn áp nhóm này. Nữ cảnh sát bật nhảy cao, quật ngã tội phạm trong tích tắc. Dù sự kiện diễn ra lúc rạng sáng song màn trình diễn của các chiến sĩ nhận được sự ủng hộ của người dân quanh bờ Hồ.
Một tình huống giả định về việc các thanh niên phóng xe máy lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên đường phố. Nữ cảnh sát giao thông trong lúc tuần tra đã nhận lệnh trấn áp nhóm này. Nữ cảnh sát bật nhảy cao, quật ngã tội phạm trong tích tắc. Dù sự kiện diễn ra lúc rạng sáng song màn trình diễn của các chiến sĩ nhận được sự ủng hộ của người dân quanh bờ Hồ.
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đứng kín hai bên đường xem các chiến sĩ diễu binh, diễu hành, trình diễn.
Ngày hội Vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân dự kiến diễn ra ngày 10/8 quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ảnh: Khổng Chí
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đứng kín hai bên đường xem các chiến sĩ diễu binh, diễu hành, trình diễn.
Ngày hội Vì Thủ đô bình yên và lễ ra quân dự kiến diễn ra ngày 10/8 quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Màn diễu hành khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Ảnh: Khổng Chí
Giang Huy - Phạm Dự