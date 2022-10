Công an TP HCM xác minh hơn 150 bất động sản liên quan Vạn Thịnh Phát

Công an TP HCM gửi văn bản đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường rà soát nguồn gốc 156 bất động sản liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ điều tra.

Phòng An ninh Kinh Tế - Công an TP HCM cho biết, do yêu cầu cấp bách phục vụ điều tra nên đã đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi Trường cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) từ nhà nước đối với 156 bất động sản trên. Thông tin cung cấp cần có chậm nhất là ngày 19/10, song nội dung này không được công bố.

Trong số các bất động sản liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải điều tra nguồn gốc lần này có rất nhiều tòa nhà nằm ở vị trí "vàng" như: Saigon Time Square (đường Nguyễn Huệ); Union Square (đường Đồng Khởi); IFC One Saigon (đường Tôn Đức Thắng)... cùng hàng loạt các toà nhà, căn hộ khác ở quận 3, các dự án ở quận 5, 7, TP Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè...

Trước đó, hôm 8/10, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị điều tra về tội danh này còn có Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); Hồ Bửu Phương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Nhà chức trách xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Bà Lan còn có tên Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Chồng bà là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.

Bà Lan thành lập Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát từ năm 1992. Ban đầu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn, sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ.

