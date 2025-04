Công an TP HCM dồn tổng lực tấn công tội phạm trong 50 ngày đêm

Toàn bộ lực lượng Công an TP HCM bắt đầu tấn công tội phạm trong 50 ngày đêm để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn và những hoạt động chính trị tại thành phố.

Sáng 1/4, chỉ đạo tại lễ ra quân, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, đánh giá thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tội phạm tại thành phố bị tấn công liên tục, góp phần kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong tháng 4 và 5, TP HCM tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, nên Công an TP HCM ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đồng thời phát động thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm sáng nay. Ảnh: Quốc Thắng

Để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, người đứng đầu Công an TP HCM yêu cầu toàn lực lượng phải: nắm chắc tình hình từ sớm, từ cơ sở để nhận diện, dự báo chính xác những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên từng địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và an toàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế; trấn áp quyết liệt và "cường độ cao hơn" đối với tội phạm đường phố, tín dụng đen, công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài...

Ngoài ra, công an thành phố cũng tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cơ sở hoạt động "biến tướng" có nguy cơ phức tạp về hình sự, ma túy...

Có mặt tại lễ ra quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Dương Ngọc Hải cho rằng chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là các sự kiện nhận được quan tâm, tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách quốc tế và người dân cả nước đến với thành phố. Do đó, đây cũng là thời điểm cần tập trung và đặt yêu cầu cao hơn trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đòi hỏi sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước sắp tới sẽ có hoạt động diễu binh, diễu hành với khoảng 13.000 người, bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam. Lực lượng không quân sẽ sử dụng các loại máy bay trực thăng, Yak-130, Su-30MK2, để bay chào mừng...

Nhiều lực lượng Công an TP HCM ra quân. Ảnh: Quốc Thắng

Công an TP HCM cho biết, trong 2 tháng đầu năm nay, tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 27,93% với liền kề; giảm 38,98% so với cùng kỳ. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,33%, bắt 1.128 nghi phạm (nếu không tính các vụ lừa đảo công nghệ cao thì tỷ lệ khám phá đạt đến 93,44%).

Đối với tội phạm có tổ chức, Công an TP HCM đã triệt xóa 9 băng nhóm, bắt giữ 42 người; phát hiện 2.581 người tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 330 kg ma túy các loại...

Với thành tích xuất sắc, khám phá nhanh hàng loạt vụ án lớn trong thời gian qua, 11 tập thể, 15 cá nhân thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP HCM được Thành ủy, UBND TP HCM biểu dương hôm 12/3.

Quốc Thắng