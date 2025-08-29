Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa liên quan nhận 100.000 đồng dịp 2/9

Lợi dụng việc Chính phủ công bố chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9, kẻ gian đã thực hiện nhiều thủ đoạn để lừa đảo.

Ngày 29/8, Công an TP HCM phát đi cảnh báo, cho biết thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao là gửi tin nhắn, email kèm đường link với nội dung "nhận quà tặng 100.000 đồng", "điền thông tin để nhận tiền". Nếu người dân bấm vào link này sẽ bị chúng chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Ngoài ra, tội phạm cũng giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện cho người dân, nói sẽ "hỗ trợ, hướng dẫn cách nhận quà", yêu cầu cung cấp mã OTP để "xác thực" rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản; hoặc lập các Fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu thập thông tin cá nhân...

Công an TP HCM khuyến cáo người dân chỉ tiếp nhận thông tin chính sách hỗ trợ từ kênh chính thống như UBND xã, phường, cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Mọi người tuyệt đối không truy cập đường link lạ, hay tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP.

Để nhận tiền cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đã đăng ký và liên kết tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money của VNPT. Ảnh: Lưu Quý

Hôm qua, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và UBND các tỉnh thành rà soát ngay diện được nhận quà tặng, chuyển tiền đến người dân bằng hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp trước 29/8.

Để nhận tiền, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đồng thời đã đăng ký và liên kết tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money của VNPT với phần "An sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID.

Tính đến hết ngày 28/8, đã có 18 ngân hàng và ví điện tử hỗ trợ liên kết, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank; và có thể sẽ có thêm ngân hàng khác trong thời gian tới.

Dân số Việt Nam hiện khoảng 100 triệu, ước tính tổng số tiền chi trả là 10.000 tỷ đồng.

